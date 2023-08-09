«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года
9 августа в матче второго тура группового этапа Кубка России схлестнутся «Крылья Советов» и чемпион последних пяти розыгрышей РПЛ «Зенит». Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Чебан. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, петербуржцы являются серьезными фаворитами встречи: поставить на их победу по итогам 90 минут игры можно с коэффициентом 1.74, это примерно 56% вероятности результата. Выигрыш хозяев предложен за 4.56 (20%), котировка на ничью — 3.96 (24%).
Верите в самарцев? Ставка в 1000 рублей на триумф «Крыльев» при благоприятном исходе принесет 4560 рублей.
Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:
• Ф1(1.5) идет за 1.45, Ф2(-1.5) — за 2.73;
• Ф1(0) можно взять за 3.42, Ф2(0) — за 1.31.
Аналитики практически уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.47. Команды действительно нередко выдавали яркие поединки — в трех из четырех матчей в прошлом сезоне пробили отметку в три забитых мяча.
Поставить на обмен результативными ударами можно за 1.49, обратный вариант доступен за 2.59.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»
Команда Сергея Семака подошла к матчу не в лучшей форме: в двух последних турах чемпионата заработала всего одно очко — сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и уступила «Динамо» (2:3). «Крылья» же смотрятся неплохо и в РПЛ даже опережают действующего чемпиона. Вероятно, для «Зенита» игра получится непростой, тем более что у самарцев есть недавний опыт побед над сине-бело-голубыми — в прошлом розыгрыше Кубка на групповом этапе забрали домашнюю победу (2:0).
Рекомендуемая ставка: Ф1(1) за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0