Крылья Советов

Лидер чемпионата России «Зенит» в 22-м туре отправится на выезд к «Крыльям Советов». Игра пройдет 30 марта на «Самара Арене», арбитр Рафаэль Шафеев даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 13.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline высоко оценили шансы петербуржцев на победу: коэффициент — 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 4.30 (22%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 4.10 (23%).

«Крылья» уступили «Зениту» в пяти последних матчах во всех турнирах. Поставить на то, что самарцы не проиграют в предстоящем поединке, можно с коэффициентом 2.10.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают серьезное превосходство сине-бело-голубых:

• 1:1 и 1:0 — за 6.60;

• 2:1 и 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.99.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.

Опция на «обе забьют» и тотал больше 2.5 доступна с котировкой 2.05.

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