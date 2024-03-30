30 марта состоится решающий седьмой матч четвертьфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Стартовое вбрасывание на «G-Drive Арене» произойдет в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Победителя этой пары в полуфинале уже давно ждет челябинский «Трактор».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Локомотива» чуть больше шансов на выход в 1/2 финала Кубка Гагарина. Взять победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.50, вероятность этого исхода — примерно 40%. Ничья котируется за 3.80 (23%), успех «Авангарда» — за 2.70 (37%).

Вариант «Локомотив» не проиграет" предложен за 1.51, «Авангард» не проиграет" — за 1.58 соответственно.

Триумф омичей с учетом ОТ идет за 1.96, ярославцев — за 1.85.

В шести из семи последних матчей команд на «G-Drive Арене» было заброшено не менее пяти шайб: ТБ 4.5 оценен в 1.99, ТМ 4.5 — в 1.83.

Если судьба четвертьфинала решится в одном из овертаймом, сыграет пари за 3.85. Если в основное время — то за 1.27. Соперникам не хватило трех периодов в двух из шести матчей.

Выберите самый результативный период: первый — 4.80, второй — 3.40, третий — 3.70.

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