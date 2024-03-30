Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 02:15

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 30 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Сергеев («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

30 марта «Крылья Советов» и «Зенит» сойдутся в 22-м туре чемпионата России. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию с 13.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: их победа доступна с котировкой 1.78, вероятность — примерно 55%. Выигрыш самарцев можно взять за 4.30 (22%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.10 (23%).

«Крылья» уступили «Зениту» в пяти последних матчах во всех турнирах. Поставить на то, что самарцы не проиграют в предстоящем поединке, можно с коэффициентом 2.10.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают серьезное превосходство сине-бело-голубых:

• 1:1 и 1:0 — за 6.60;

• 2:1 и 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.99.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

Команда Сергея Семака ведет упорную борьбу за чемпионство и не может себе позволить терять очки: отрыв от второго места составляет всего один балл, от третьего — два. Тем более «Крылья» находятся в ужасной форме: всухую отдали три последних матча чемпионата (общий счет 0:7). Статистика личных встреч тоже говорит в пользу «Зенита» — восемь побед в предыдущих 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.78.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Сервисы назвали сферы с наибольшим интересом к молодым специалистам
Карпин опозорил «Динамо», команда Лички сдала борьбу за чемпионство? Что случилось в матче «Динамо» - «Ростов»
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Билялетдинов ушел с поста главного тренера «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» — «Локомотив»: обидное поражение в шестом матче критично ударит по железнодорожникам
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости