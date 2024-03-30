30 марта в 22-м туре чемпионата России «Балтика» встретится с «Пари НН». Игра состоится на «Арене Ростек» в Калининграде, стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция события будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 17.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Балтику» фаворитом матча. На ее победу можно поставить за 2.45, вероятность данного исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.00 (33%), успех «Пари НН» — за 3.35 (26%).

На то, что гости не проиграют в Калининграде так же, как в прошлом туре в Казани, котировка — 1.58.

В первом круге соперники не забили ни разу и поделили очки. Эксперты думают, что предстоящий матч снова не поразит количеством голов: ТБ 1.5 идет за 1.63, ТМ 1.5 — за 2.23.

Условие «обе забьют» доступно за 2.29, противоположные «обе забьют — нет» предложены за 1.60.

Высокие коэффициенты на варианты «Балтика» выиграет хотя бы тайм» и «Пари НН» выиграет хотя бы тайм» — 1.81 и 2.22 соответственно.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

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