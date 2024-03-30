«Балтика» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
30 марта в 22-м туре чемпионата России «Балтика» встретится с «Пари НН». Игра состоится на «Арене Ростек» в Калининграде, стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция события будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 17.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Балтику» фаворитом матча. На ее победу можно поставить за 2.45, вероятность данного исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.00 (33%), успех «Пари НН» — за 3.35 (26%).
На то, что гости не проиграют в Калининграде так же, как в прошлом туре в Казани, котировка — 1.58.
В первом круге соперники не забили ни разу и поделили очки. Эксперты думают, что предстоящий матч снова не поразит количеством голов: ТБ 1.5 идет за 1.63, ТМ 1.5 — за 2.23.
Условие «обе забьют» доступно за 2.29, противоположные «обе забьют — нет» предложены за 1.60.
Высокие коэффициенты на варианты «Балтика» выиграет хотя бы тайм» и «Пари НН» выиграет хотя бы тайм» — 1.81 и 2.22 соответственно.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
8
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
9
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5