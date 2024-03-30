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Сегодня, 13:30

«Балтика» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Балтика» — «Пари НН» 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 марта в 22-м туре чемпионата России «Балтика» встретится с «Пари НН». Игра состоится на «Арене Ростек» в Калининграде, стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция события будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 17.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Балтику» фаворитом матча. На ее победу можно поставить за 2.45, вероятность данного исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.00 (33%), успех «Пари НН» — за 3.35 (26%).

На то, что гости не проиграют в Калининграде так же, как в прошлом туре в Казани, котировка — 1.58.

В первом круге соперники не забили ни разу и поделили очки. Эксперты думают, что предстоящий матч снова не поразит количеством голов: ТБ 1.5 идет за 1.63, ТМ 1.5 — за 2.23.

Условие «обе забьют» доступно за 2.29, противоположные «обе забьют — нет» предложены за 1.60.

Высокие коэффициенты на варианты «Балтика» выиграет хотя бы тайм» и «Пари НН» выиграет хотя бы тайм» — 1.81 и 2.22 соответственно.

 
Кевин де&nbsp;Брейне. «Сити» и «Арсенал» разыграют первую строчку в АПЛ. Но у них проблемы: Сака, Мартинелли, Де Брейне и Эдерсон в лазарете

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Балтики» — 4.90;

  • ничья 0:0 — 5.00;

  • 1:1 — 5.20.

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ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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