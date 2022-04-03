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Сегодня, 11:15

«Краснодар» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года
Артем Белинин
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3 апреля в матче 23-го тура РПЛ сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра начнется в 14.00 на стадионе «Краснодар», транслировать в прямом эфире ее будет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят фаворитом гостей — на победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.08 (вероятность — 48%), успех команды Галицкого котируется за 3.50 (28%). Ничья — наименее вероятный исход и оценивается в 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

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Игра будет грубой? Если у вас нет в этом сомнений, можете поставить на удаление за 2.95, пенальти за 2.35 или на комбинацию этих событий за 5.50.

Если говорить об итоге, то три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 за 6.50;

• 0:1 за 7.30;

• 1:2 за 8.40.

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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 3 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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