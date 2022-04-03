3 апреля в матче 23-го тура РПЛ сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра начнется в 14.00 на стадионе «Краснодар», транслировать в прямом эфире ее будет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят фаворитом гостей — на победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.08 (вероятность — 48%), успех команды Галицкого котируется за 3.50 (28%). Ничья — наименее вероятный исход и оценивается в 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Игра будет грубой? Если у вас нет в этом сомнений, можете поставить на удаление за 2.95, пенальти за 2.35 или на комбинацию этих событий за 5.50.

Если говорить об итоге, то три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 — за 6.50;

• 0:1 — за 7.30;

• 1:2 — за 8.40.