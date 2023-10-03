«Копенгаген» — «Бавария»: Кейн и компания напомнят «львам», что такое домашний проигрыш в ЛЧ
3 октября «Копенгаген» примет «Баварию» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Паркен» и стартует в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит израильский арбитр Орель Гринфельд. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.
В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что гости заберут три очка: победу «Баварии» предлагают с коэффициентом 1.23, что составляет примерно 77% вероятности. Успех команды Якоба Нееструпа оценен в 11.00 (9%). Котировка на ничью не менее внушительная — 6.99 (14%).
Мюнхенцы испытывают большие кадровые трудности в обороне — у Томаса Тухеля осталось только два здоровых центральных защитника. Рынок на то, что «Копенгаген» не огорчит Свена Ульрайха, идет за 2.14.
Аналитики считают, что разборка получится результативной: тотал больше трех мячей доступен за 1.60, ТМ 3 — за 2.39.
Опция «обе забьют» представлена за 1.82, обратный вариант — за 2.00. В первом туре «львы» устроили перестрелку с «Галатасараем» (2:2), красные — с «Манчестер Юнайтед» (4:3).
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, виктория «Баварии» 2:0. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.25.
Прогноз и ставка на матч «Копенгаген» — «Бавария»
Горожане крайне неуступчивы на своем поле в Лиге чемпионов — в прошлом розыгрыше на «Паркене» сдержали «Севилью» (0:0), «Манчестер Сити» (0:0) и дортмундскую «Боруссию» (1:1). Но продлить серию будет невероятно сложно: в этом сезоне мюнхенцы еще ни разу не отличились меньше двух раз за 90 минут. С андердогами Харри Кейн и компания не церемонятся: разнесли «Вердер» (4:0), «Бохум» (7:0) и «Пройссен» (4:0), спокойно усмирили «Аугсбург» (3:1). Даже несмотря на трудности с травмированными защитниками парни Томаса Тухеля в состоянии добиться необходимого результата ярко и без нервов.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.12.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1