«Интер» — «Бенфика»: Лаутаро и Ди Мария устроят перестрелку в битве за первую победу в группе
3 октября «Интер» и «Бенфика» зарубятся за первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Поединок второго тура группового этапа пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Встреча соперников по квартету D стартует по свистку арбитра Данни Маккели из Нидерландов в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск.
В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе хозяев: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 1.73, это около 54% вероятности. Успех лиссабонцев предложен с котировкой 4.76 (21%). Ничью оценили в 4.07 (25%).
Виктория «Интера» с форой (-1) имеется за 2.23. Если верите, что «Бенфика» навяжет миланцам борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.69.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13. «Обе забьют» дали за 1.75, обратный вариант — за 2.08.
На выходных парни Симоне Индзаги расправились с «Салернитаной» (4:0) — Лаутаро Мартинес оформил покер. Гол аргентинца в ворота «орлов» идет за 2.12.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бенфика»
Фавориты группы D стартовали с очковых потерь: черно-синие только за три минуты до финального свистка вырвали ничью в гостях у «Реал Сосьедад» (1:1), лиссабонцы дома влетели «Зальцбургу» (0:2). Оба клуба невероятно мотивированы и точно будут искать счастья в атаке — как они и привыкли. Миланцы уже трижды громили соперников в нынешнем розыгрыше серии А, «орлы» пробили «верх» по голам во всех выездах этого сезона. Да и предыдущая встреча «Интера» и «Бенфики» в Милане прошла совсем недавно и получилась яркой — в апреле команды устроили перестрелку в четвертьфинале ЛЧ-2022/23, в которой не оказалось победителя (3:3).
Рекомендуемая ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1