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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:40

Гендиректор ФОНБЕТ Сергей Анохин: «Игры дружбы — это одно из самых значимых событий 2024 года, мы готовы поддерживать»

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Сергей Анохин.

Генеральный директор компании ФОНБЕТ Сергей Анохин на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» высказался о поддержке российского спорта со стороны букмекерских компаний, о потенциальном участии компании в Играх дружбы, о развитии и поддержке спорта в стране.

«Мы готовы участвовать в выполнении поручений президента страны, мы поддерживаем инициативы министерства спорта и, конечно же, Единого регулятора азартных игр. Мы считаем себя исключительно российским букмекером и развиваемся только в белом поле.

ФОНБЕТ готов участвовать в развитии спорта не только целевыми отчислениями, но и дополнительными спонсорскими и благотворительными контрактами. Мы работаем с большим количеством профессиональных клубов, спортивных федераций, мы работаем с паралимпийским комитетом, у нас есть благотворительная программа ДоброFON, через которую мы поддерживаем футбольные, хоккейные школы и ряд направлений зимнего спорта.

Что касается следующего года, мы понимаем, что Игры дружбы — это одно из самых значимых событий как в международной спортивной жизни, так и в спортивной жизни России. Мы понимаем все задачи, стоящие перед Играми, и совершенно точно готовы участвовать в формировании призового фонда и готовы всеми нашими ресурсами поддерживать Игры дружбы. У нас огромная команда, которая может участвовать в выполнении решений, которые понадобятся для проведения этих Игр. Развитие спорта — это самый важный посыл, который обсуждается здесь на форуме, и мы совершенно точно будем в этом участвовать».

2 и 3 октября в Москве проходит первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт», объединивший на одной площадке министерства спорта и Единый регулятор в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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