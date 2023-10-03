3 октября «Бавария» приедет в гости к «Копенгагену» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Паркен». Стартовый свисток израильского судьи Ореля Гринфельда прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.45 мск встречу покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами. Победу мюнхенцев можно взять с коэффициентом 1.23, вероятность такого исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 6.99 (14%), успех «Копенгагена» — за 11.00 (9%).

Год назад «львы» на «Паркене» сдержали «Севилью» (0:0), «Манчестер Сити» (0:0) и дортмундскую «Боруссию» (1:1). Продление серии без поражений дома идет за 4.22.

Специалисты предвкушают яркий поединок: на тотал больше трех мячей предложили котировку 1.60, на ТМ 3.5 — за 2.39.

«Обе забьют» дали за 1.82, обратный рынок — за 2.00. В начале сезона парни Томаса Тухеля обменялись меткими выстрелами с соперниками в пяти матчах из восьми во всех соревнованиях.

Лучший бомбардир «Баварии» — Харри Кейн. У англичанина восемь голов в бундеслиге и ЛЧ. Результативный удар форварда во встрече с горожанами представлен за 1.52.

Выигрыш мюнхенцев с форой (-2) оценили в 2.12. Если считаете, что «Копенгаген» так просто не сдастся, вас ждет опция Ф2(+2) за 1.76.

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