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«Копенгаген» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Бавария» 3 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Томас Тухель («Бавария»).
Фото Global Look Press

3 октября «Бавария» приедет в гости к «Копенгагену» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Паркен». Стартовый свисток израильского судьи Ореля Гринфельда прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.45 мск встречу покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3».

Лига чемпионов. Группа A
03 окт, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами. Победу мюнхенцев можно взять с коэффициентом 1.23, вероятность такого исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 6.99 (14%), успех «Копенгагена» — за 11.00 (9%).

Год назад «львы» на «Паркене» сдержали «Севилью» (0:0), «Манчестер Сити» (0:0) и дортмундскую «Боруссию» (1:1). Продление серии без поражений дома идет за 4.22.

Специалисты предвкушают яркий поединок: на тотал больше трех мячей предложили котировку 1.60, на ТМ 3.5 — за 2.39.

«Обе забьют» дали за 1.82, обратный рынок — за 2.00. В начале сезона парни Томаса Тухеля обменялись меткими выстрелами с соперниками в пяти матчах из восьми во всех соревнованиях.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» — «Бенфика»: Лаутаро и Ди Мария устроят перестрелку в битве за первую победу в группе

Лучший бомбардир «Баварии» — Харри Кейн. У англичанина восемь голов в бундеслиге и ЛЧ. Результативный удар форварда во встрече с горожанами представлен за 1.52.

Выигрыш мюнхенцев с форой (-2) оценили в 2.12. Если считаете, что «Копенгаген» так просто не сдастся, вас ждет опция Ф2(+2) за 1.76.

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«Наполи» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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