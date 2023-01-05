«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 6 января 2023 года
6 января Александр Овечкин постарается еще немного приблизиться к Уэйну Гретцки — в очередном матче регулярки НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится на «Нэшнуайд-арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу столичной команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), успех «Коламбуса» — за 3.60 (28%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае ничьей принесет выплату в 4600 рублей, а чистая прибыль составит 3600 рублей.
Считаете, что «Коламбус» не уступит в основное время? Вариант 1Х идет за 1.98.
Победа «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.49, триумф «Блю Джекетс» — за 2.70.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.67, ТМ 5.5 — в 2.26.
На гол Александра Овечкина котировка — 1.80. Также можете выбрать период, в котором он отличится:
Прогноз и ставка на матч «Коламбус» — «Вашингтон»
Последние матчи с участием «Вашингтона» — праздник. На двоих с «Баффало» столичные забросили восемь шайб (4:5ОТ), с «Монреалем» вообще 11 (9:2), с «Оттавой» — шесть (3:4ОТ). «Коламбус» не так результативен, но очные встречи команд получаются яркими — в 2022 году был счет 7:2, 4:3 и 5:4. Поэтому стоит обратить внимание на «верх» в матче.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2