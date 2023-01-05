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«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 6 января 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 6 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

6 января Александр Овечкин постарается еще немного приблизиться к Уэйну Гретцки — в очередном матче регулярки НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится на «Нэшнуайд-арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На победу столичной команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (17%), успех «Коламбуса» — за 3.60 (28%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае ничьей принесет выплату в 4600 рублей, а чистая прибыль составит 3600 рублей.

Считаете, что «Коламбус» не уступит в основное время? Вариант 1Х идет за 1.98.

Победа «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.49, триумф «Блю Джекетс» — за 2.70.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.67, ТМ 5.5 — в 2.26.

На гол Александра Овечкина котировка — 1.80. Также можете выбрать период, в котором он отличится:

  • в первом — 4.00;

  • во втором — 3.60;

  • в третьем — 3.70.

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Прогноз и ставка на матч «Коламбус» — «Вашингтон»

Последние матчи с участием «Вашингтона» — праздник. На двоих с «Баффало» столичные забросили восемь шайб (4:5ОТ), с «Монреалем» вообще 11 (9:2), с «Оттавой» — шесть (3:4ОТ). «Коламбус» не так результативен, но очные встречи команд получаются яркими — в 2022 году был счет 7:2, 4:3 и 5:4. Поэтому стоит обратить внимание на «верх» в матче.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Чехия U-20 — Канада U-20: прогноз на матч молодежного чемпионата мира 6 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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