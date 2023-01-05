Чехия U-20 — Канада U-20: прогноз на матч молодежного чемпионата мира 6 января 2023 года
6 января в канадском городе Галифакс пройдет финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборные Чехии U-20 и Канады U-20 встретятся на льду арены «Скотиабанк-центр», начало в 02.30 по московскому времени. В России не показывают этот турнир.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев огромными фаворитами: поставить на победу хозяев арены в основное время можно с коэффициентом 1.38, вероятность — примерно 71%. Успех европейцев предложен с котировкой 5.90 (16%), ничья идет за еще большие 6.80 (13%).
Ждете, что чемпион не определится в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 6800 рублей.
Поставить на победу канадцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.20, этот рынок на Чехию предложен за 4.50.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.61, Ф2(+1.5) — за 2.32;
• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.10, Ф2(+2.5) — за 1.68.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 6.5 шайбы доступен за 1.84, ТМ 6.5 — за 1.96. Команды действительно показывают на турнире высокую результативность: Канада за две стадии плей-офф настреляла 10 шайб, Чехия — 11.
Еще на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что какой-нибудь игрок оформит дубль, предложен за привлекательные 2.55.
Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия U-20 — Канада U-20 6 января 2023 года
Команды проводят результативный чемпионат мира: североамериканцы дважды на турнире забивали по 11 шайб за матч, чехи два раза оформили по девять голов. Также команды уже встречались на групповом этапе: европейцы выиграли 5:2, на двоих команды забросили семь шайб. В среднем на турнире Канада заколачивает 6.5 гола за игру, Чехия — 5.8.
Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.57 (если в матче будет ровно шесть голов, сумма ставки вернется).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2