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Чехия U-20 — Канада U-20: прогноз на матч молодежного чемпионата мира 6 января 2023 года

Прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия U-20 — Канада U-20 6 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Джошуа Руа в полуфинале ЧМ против США.
Фото Global Look Press

6 января в канадском городе Галифакс пройдет финал молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборные Чехии U-20 и Канады U-20 встретятся на льду арены «Скотиабанк-центр», начало в 02.30 по московскому времени. В России не показывают этот турнир.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев огромными фаворитами: поставить на победу хозяев арены в основное время можно с коэффициентом 1.38, вероятность — примерно 71%. Успех европейцев предложен с котировкой 5.90 (16%), ничья идет за еще большие 6.80 (13%).

Ждете, что чемпион не определится в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 6800 рублей.

Поставить на победу канадцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.20, этот рынок на Чехию предложен за 4.50.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.61, Ф2(+1.5) — за 2.32;

• Ф1(-2.5) можно оформить за 2.10, Ф2(+2.5) — за 1.68.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 6.5 шайбы доступен за 1.84, ТМ 6.5 — за 1.96. Команды действительно показывают на турнире высокую результативность: Канада за две стадии плей-офф настреляла 10 шайб, Чехия — 11.

Еще на матч предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что какой-нибудь игрок оформит дубль, предложен за привлекательные 2.55.

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Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия U-20 — Канада U-20 6 января 2023 года

Команды проводят результативный чемпионат мира: североамериканцы дважды на турнире забивали по 11 шайб за матч, чехи два раза оформили по девять голов. Также команды уже встречались на групповом этапе: европейцы выиграли 5:2, на двоих команды забросили семь шайб. В среднем на турнире Канада заколачивает 6.5 гола за игру, Чехия — 5.8.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.57 (если в матче будет ровно шесть голов, сумма ставки вернется).

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ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 5 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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 14
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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