Дубль Овечкина принес игроку букмекера почти 2 млн рублей
В ночь с 3 на 4 января в НХЛ состоялись сразу 11 матчей. Три из них вызывали особый интерес у клиента букмекерской компании БЕТСИТИ, который объединил их в экспресс и поставил на него 250 000 рублей. Коэффициент составил 7.97, а итоговый выигрыш — 1 992 500 рублей.
Победный купон выглядит следующим образом:
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«Вашингтон» — «Баффало», ИТБ1 (3.5) — коэффициент 2.04 (счет — 4:4);
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«Торонто» — «Сент-Луис», ИТБ1 (3.5) — 1.86 (5:5);
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«Флорида» — «Аризона», ТБ 6.5 — 2.10 (5:3).
Итоговый коэффициент: 2.04 х 1.86 х 2.10 = 7.97.
Овечкин забросил дважды и спас ставку
Матч с участием самого обсуждаемого российского хоккеиста складывался тяжелее всего. В противостоянии «Торонто» и «Сент-Луиса» необходимые четыре шайбы «Мэйпл Лифс» забросили уже к 35-й минуте, а «Флорида» с «Аризоной» пробили тотал больше 6.5 гола к 36-й.
В отличие от упомянутых ранее команд, «Вашингтон» запрягал достаточно долго. Первую шайбу столичные забили только на 13-й минуте благодаря броску нападающего Сонни Милано, а вторую — ближе к концу второй двадцатиминутки. Отличился Александр Овечкин, а ассистировал ему Евгений Кузнецов.
Автору ставки от «Кэпиталз» нужны были еще два гола. К счастью, хозяева проигрывали 2:3 и вынуждены были неистово атаковать. В третьем периоде они нанесли 11 бросков по воротам соперника и дважды добились результата. На 55-й секунде Милано классно вкатился в зону вдоль борта и прострелил на дальнюю штангу, где шайбу в сетку воткнул Ник Дауд.
Спасителем же выступил Овечкин: на 48-й минуте Конор Шири вступил в отбор за чужими воротами и забрал шайбу, а затем мгновенно отправил ее на клюшку капитану — Ови беспощадно расстрелял Укко-Пекку Луукконена. Основное время команды завершили вничью 4:4, а в овертайме сильнее оказались гости, но вне зависимости от результата клиент букмекера был счастлив — экспресс доехал, а он стал обладателем без малого двух миллионов рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2