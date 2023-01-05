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Сегодня, 18:15

Дубль Овечкина принес игроку букмекера почти 2 млн рублей

Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

В ночь с 3 на 4 января в НХЛ состоялись сразу 11 матчей. Три из них вызывали особый интерес у клиента букмекерской компании БЕТСИТИ, который объединил их в экспресс и поставил на него 250 000 рублей. Коэффициент составил 7.97, а итоговый выигрыш — 1 992 500 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

  • «Вашингтон» — «Баффало», ИТБ1 (3.5) — коэффициент 2.04 (счет — 4:4);

  • «Торонто» — «Сент-Луис», ИТБ1 (3.5) — 1.86 (5:5);

  • «Флорида» — «Аризона», ТБ 6.5 — 2.10 (5:3).

Итоговый коэффициент: 2.04 х 1.86 х 2.10 = 7.97.

Овечкин забросил дважды и спас ставку

Матч с участием самого обсуждаемого российского хоккеиста складывался тяжелее всего. В противостоянии «Торонто» и «Сент-Луиса» необходимые четыре шайбы «Мэйпл Лифс» забросили уже к 35-й минуте, а «Флорида» с «Аризоной» пробили тотал больше 6.5 гола к 36-й.

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В отличие от упомянутых ранее команд, «Вашингтон» запрягал достаточно долго. Первую шайбу столичные забили только на 13-й минуте благодаря броску нападающего Сонни Милано, а вторую — ближе к концу второй двадцатиминутки. Отличился Александр Овечкин, а ассистировал ему Евгений Кузнецов.

Автору ставки от «Кэпиталз» нужны были еще два гола. К счастью, хозяева проигрывали 2:3 и вынуждены были неистово атаковать. В третьем периоде они нанесли 11 бросков по воротам соперника и дважды добились результата. На 55-й секунде Милано классно вкатился в зону вдоль борта и прострелил на дальнюю штангу, где шайбу в сетку воткнул Ник Дауд.

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Спасителем же выступил Овечкин: на 48-й минуте Конор Шири вступил в отбор за чужими воротами и забрал шайбу, а затем мгновенно отправил ее на клюшку капитану — Ови беспощадно расстрелял Укко-Пекку Луукконена. Основное время команды завершили вничью 4:4, а в овертайме сильнее оказались гости, но вне зависимости от результата клиент букмекера был счастлив — экспресс доехал, а он стал обладателем без малого двух миллионов рублей.

Хоккей
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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: тен Хаг избежит ошибок «Сити» с помощью Рэшфорда
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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