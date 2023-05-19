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Сегодня, 19:15

КХЛ вручила эксклюзивные перстни лучшим игрокам лиги за 15 лет

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В четверг, 18 мая, в Барвиха Luxury Village прошла церемония закрытия юбилейного 15-го сезона КХЛ. В честь юбилея лиги титульный партнер КХЛ, букмекерская компания ФОНБЕТ, провел голосование «Золотой состав»: выбор шестерки лучших игроков чемпионата за все 15 лет. Участники голосования сделали свои прогнозы, а комиссия КХЛ — свой выбор.

Среди тех, кто полностью отгадал выбор комиссии КХЛ, будет разыгран 1 000 000 рублей, а сами хоккеисты в ходе церемонии были награждены именными перстнями от российского премиального бренда Mozi Jewelry.

Жюри премии «Золотое звено 15 лет КХЛ» выбрало следующих игроков:

  • Вратарь: Александр Еременко («Динамо» Москва, «Ак Барс»);

  • Защитники: Илья Никулин («Динамо» Москва, «Ак Барс»), Кевин Дэллман («Барыс», СКА);

  • Нападающие: Данис Зарипов («Ак Барс», «Металлург» Магнитогорск), Сергей Мозякин (ЦСКА, «Атлант», «Металлург» Магнитогорск), Илья Ковальчук («Ак Барс», СКА, «Авангард»).

Также титулом «Лучший тренер 15 лет КХЛ» был награжден Зинэтула Билялетдинов, легенда российского хоккея и главный тренер клуба «Ак Барс».

Все игроки и тренер получили в награду именные чемпионские перстни-трансформеры, изготовленные в коллаборации с брендом Mozi Jewelry.

При изготовлении каждого перстня были использованы около 50 грамм белого золота, более 550 вставок драгоценных камней в каждом кольце и холодная эмаль.

Каждый перстень трансформируется в подвеску с объединенным логотипом КХЛ и FONBET, разработанным специально к юбилейному сезону, и кольцо с потайным изображением хоккейного джерси с номерами игроков.

Хоккей
КХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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 25 1 4
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Локомотив

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