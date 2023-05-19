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«Фрайбург» — «Вольфсбург»: где смотреть матч бундеслиги 19 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Фрайбург» — «Вольфсбург» 19 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Вольфсбург».
Фото Global Look Press

19 мая в 33-м туре чемпионата Германии встретятся «Фрайбург» и «Вольфсбург». Игра на «Европа-парк-Штадион» начнется по свистку арбитра Бастиана Данкерта в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
19 мая, 21:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Вольфсбург

Букмекерская контора Olimpbet выбрала фаворитом «Фрайбург». На его успех предложен коэффициент 2.36, что соответствует 42% вероятности результата. Ничья идет за 3.62 (20%), а победа «волков» — за 2.98 (15%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 2980 рублей в случае благоприятного исхода.

В трех из четырех прошлых столкновений друг с другом забивала лишь одна команда. На обмен голами доступна котировка 1.63, обратный рынок идет за 2.29.

В первом туре «волки» разгромили соперника со счетом 6:0, а в предыдущий встрече «Фрайбург» взял верх — 3:2. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.16.

«Вольфсбург» не уступил в четырех из пяти недавних матчей. На победу или ничью гостей можно сыграть за 1.63.

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Самый вероятный отрезок с забитыми мячами — последняя 15-минутка. На точный удар с 76-й по 90-ю минуты доступна котировка 1.84.

Самые лучшие шансы стать автором гола — у Михаэля Грегорича. На меткий выстрел австрийца предложено поставить за 2.80.

Наиболее вероятный итог поединка — 1:1. Сыграть на результативную ничью можно за 6.58.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вольфсбург
ФК Фрайбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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