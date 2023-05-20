«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 20 мая 2023 года
20 мая «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в 37-м туре чемпионата Англии. Встреча состоится на стадионе «Энфилд». Арбитр Джон Брукс даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красных можно с коэффициентом 1.49, это около 64% вероятности. Выигрыш автозаводцев считается наименее ожидаемым исходом и предложен с котировкой 6.16 (16%). Ничья доступна за 4.97 (20%).
«Астон Вилла» не победила в трех выездах кряду, но в прошлом туре одолела «Тоттенхэм» в Бирмингеме и подходит к визиту на «Энфилд» в приподнятом настроении. Ставка на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6160 рублей.
Пять из шести последних разборок «мерсисайдцев» и «львов» пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.
«Вилланы» огорчили «Ливерпуль» в пяти матчах из семи. Результативная серия красных против бирмингемцев составляет семь очных поединков. Вариант «обе забьют» оценен за 1.71, обратный рынок — за 2.16.
Лучшие шансы отличиться — у Мохамеда Салаха. Точный выстрел египетского форварда можно взять за 1.85.
Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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2:0 и 2:1 в пользу «Ливерпуля» даны с одинаковым коэффициентом 8.25;
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виктория «мерсисайдцев» 1:0 и ничья 1:1 представлены за 9.00.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
Красные поверили в себя и уверенно мчат в зону Лиги чемпионов — за прошлый месяц выиграли семь раз подряд с общим счетом 20:7. Три последних поединка команда Юргена Клоппа взяла всухую. Чтобы заскочить в топ-4, требуются осечки «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», которые уже теряли очки и не выглядят несокрушимыми.
Правда, прежде чем оглядываться на соперников, нужно хорошо сделать свою работу. И бирмингемцы подходят для этого как никто: Унаи Эмери неожиданно слепил из «вилланов» претендентов на еврокубки, но два поражения в трех недавних встречах перечеркнули эти надежды. Так что на остаток сезона мотивации у «львов» не осталось.
Плюс матч 37-го тура станет последним на «Энфилде» для двух знаковых игроков «мерсисайдцев» — Роберто Фирмино и Джеймса Милнера. Город уже готовится к трибьюту своим героям, а они в свою очередь сделают все, чтобы попрощаться с преданными фанатами красиво.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6