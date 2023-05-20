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«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 20 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 20 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

20 мая «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в 37-м туре чемпионата Англии. Встреча состоится на стадионе «Энфилд». Арбитр Джон Брукс даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
20 мая, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Астон Вилла

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красных можно с коэффициентом 1.49, это около 64% вероятности. Выигрыш автозаводцев считается наименее ожидаемым исходом и предложен с котировкой 6.16 (16%). Ничья доступна за 4.97 (20%).

«Астон Вилла» не победила в трех выездах кряду, но в прошлом туре одолела «Тоттенхэм» в Бирмингеме и подходит к визиту на «Энфилд» в приподнятом настроении. Ставка на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6160 рублей.

Пять из шести последних разборок «мерсисайдцев» и «львов» пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.

«Вилланы» огорчили «Ливерпуль» в пяти матчах из семи. Результативная серия красных против бирмингемцев составляет семь очных поединков. Вариант «обе забьют» оценен за 1.71, обратный рынок — за 2.16.

Лучшие шансы отличиться — у Мохамеда Салаха. Точный выстрел египетского форварда можно взять за 1.85.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 2:0 и 2:1 в пользу «Ливерпуля» даны с одинаковым коэффициентом 8.25;

  • виктория «мерсисайдцев» 1:0 и ничья 1:1 представлены за 9.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

Красные поверили в себя и уверенно мчат в зону Лиги чемпионов — за прошлый месяц выиграли семь раз подряд с общим счетом 20:7. Три последних поединка команда Юргена Клоппа взяла всухую. Чтобы заскочить в топ-4, требуются осечки «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», которые уже теряли очки и не выглядят несокрушимыми.

Правда, прежде чем оглядываться на соперников, нужно хорошо сделать свою работу. И бирмингемцы подходят для этого как никто: Унаи Эмери неожиданно слепил из «вилланов» претендентов на еврокубки, но два поражения в трех недавних встречах перечеркнули эти надежды. Так что на остаток сезона мотивации у «львов» не осталось.

Плюс матч 37-го тура станет последним на «Энфилде» для двух знаковых игроков «мерсисайдцев» — Роберто Фирмино и Джеймса Милнера. Город уже готовится к трибьюту своим героям, а они в свою очередь сделают все, чтобы попрощаться с преданными фанатами красиво.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.88.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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