Карлос Алькарас — Хольгер Руне: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года
12 июля первая ракетка мира Карлос Алькарас сойдется с Хольгером Руне в четвертьфинале Уимблдона. Игра топов мирового тенниса начнется не ранее 17.00 по московскому времени. На данный момент в личном противостоянии спортсменов ничья (1:1). В России легально не показывают турнир на траве.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение испанцу: поставить на победу Алькараса можно с коэффициентом 1.26, что составляет приблизительно 78% вероятности. Выигрыш датчанина оценен в серьезные 4.09 (22%).
Ждете триумф первой ракетки мира? Ставка в 1000 рублей на Карлоса при благоприятном результате принесет 1260 рублей.
Аналитики считают Алькараса однозначным фаворитом, при этом попадание в четвертьфинал — лучший его результат на Уимблдоне. Его сухая победа (3:0) доступна с котировкой 2.22.
Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:
• Ф1(-5.5) идет за 1.96, Ф2(5.5) — за 1.89;
• Ф1(-6.5) дана за 2.46, Ф2(6.5) — за 1.57.
Эксперты считают, что игра может получиться достаточно упорной: тотал геймов больше 35.5 предложен за 1.81, ТМ 35.5 — за 2.03.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Хольгер Руне
В четвертьфинале сойдутся первая и шестая ракетки мира: в личном противостоянии спортсменов пока ничья (1:1), но Алькарас обыграл датчанина на турнире ATP Next Gen, где сеты играются до побед в четырех геймах. А вот на «мастерсе» в Париже в 2022-м сильнее оказался Руне. Вероятно, предстоящий матч получится упорным. Тем более что спортсмены и на прошлых раундах отдавали сеты: испанец проиграл по шесть геймов Маттео Берреттини и Николасу Харри, датчанин за две последние стадии вообще упустил три сета.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов 3.5 больше за 1.61.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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