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«Партизани» — БАТЭ: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 11 июля 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Партизани» — БАТЭ 11 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК БАТЭ.
Фото Официальный сайт БАТЭ

11 июля «Партизани» примет БАТЭ в поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бельгийский судья Натан Вербомен даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Сельман Стермаси» в столице Албании Тиране, в России ее не покажут.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
11 июл, 21:45. Qemal Stafa (Тирана)
Партизани
БАТЭ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу «Красных быков» предлагают с коэффициентом 2.46, что составляет примерно 30% вероятности. Успех желто-синих оценен в 2.94 (38%). Котировка на ничью — 3.09 (32%).

БАТЭ не играл в отборе Лиги чемпионов с сезона-2019/20 — тогда в первом квалификационном раунде прошли польский «Пяст» (1:1 дома и 2:1 в гостях). Ставка в 1000 рублей на борисовчан в случае их нового триумфа принесет 2940 рублей.

Эксперты считают, что у «Партизани» меньше шансов на квалификацию в следующий раунд. Это событие идет за 2.42, проход парней Кирилла Альшевского — за 1.54.

В июле желто-синие провели два матча — ни один из них не пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.44, ТМ 2.5 — за 1.52.

Вариант «обе забьют» можно сыграть за 2.11, обратный рынок — за 1.73.

Также доступен ряд ставок на выигрыш одной из команд с форой:

• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — за 4.10, Ф2(-1) — за 5.36;

• Ф1(-1.5) — за 4.89, Ф2(-1.5) — за 6.05.

Леандро Андраде (&laquo;Карабах&raquo;). «Линкольн» — «Карабах»: «скакуны» возьмут резвый старт в квалификации Лиги чемпионов

Прогноз и ставка на матч «Партизани» — БАТЭ

Чемпионы Албании только-только вышли из отпуска и провели всего один поединок — товарищеский против «Струга» из Северной Македонии (1:0). Тогда как желто-синие находятся в отличном тонусе. Правда, нестабильные результаты борисовчан вызывают вопросы: если в июле одолели «Неман» (1:0) и солигорский «Шахтер» (2:0), то в двух июньских турах влетели «Слуцку» (0:1) и «Нафтану» (1:2). Ровно в середину между двумя победами и проигрышами втиснулся оглушительный разгром «Миоры» в Кубке Беларуси (13:0).

«Красные быки» закончили чемпионат Албании семиматчевой серией без поражений. Но в отборе еврокубков «Партизани» не слишком успешны: например, в прошлом году уступили дорогу «Сабуртало» в первом раунде Лиги конференций. Клубы обменялись гостевыми викториями (по 1:0), а в серии пенальти лучше оказались грузины (5:4).

Правда, коллектив Кирилла Альшевского в квалификации ЛК-2022/23 провалился еще больше: турецкий «Коньяспор» прошел борисовчан без какого-либо сопротивления (5:0 по сумме встреч). «Красные быки» выглядят солиднее, а фактор домашней арены только добавляет им очков. Но отсутствие игрового тонуса и бойцовский характер БАТЭ могут помешать хозяевам добиться триумфа.

Рекомендуемая ставка: «Партизани» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.99.

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