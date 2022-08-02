Букмекеры оценили шансы Черчесова провести очередной успешный матч в Лиге чемпионов
3 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Станислав Черчесов с «Ференцварошем» продолжит покорять главный еврокубковый турнир. На этот раз на пути венгров — азербайджанский «Карабах». Встреча пройдет в Баку на «Азерсун Арене», она начнется в 19.00 по московскому времени. В России трансляции не будет. Главный арбитр встречи — швед Андреас Экберг.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. По их мнению, больше шансов на победу у «Карабаха», коэффициент на него — 2.12, это примерно 47% вероятности. Успех «Ференцвароша» можно взять за 3.70 (23%), ничью — за 3.30 (30%).
При ставке в 1000 рублей на победу венгерского клуба в случае успеха выплата составит 3700 рублей.
Считаете, что Черчесов не проиграет и уедет из Азербайджана с комфортным счетом? Поставьте на это за 1.72.
Эксперты не ожидают богатой голами игры, хотя у обоих клубов по семь раз за последние десять игр проходил «верх». Возьмите тотал меньше 2.5 мяча за 1.69, если согласны с аналитиками. На обратный исход котировка — 2.17.
Матч ожидается близкий, победить может любая команда — для подстраховки можно воспользоваться форой. Например, взять Ф1(0) за 1.49 или Ф2(0) за 2.60.
Три наиболее вероятных точных счета в этом матче выглядят следующим образом:
• 1:0 — за 6.20;
• 1:1 — за 6.20;
• 2:0 — за 8.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0