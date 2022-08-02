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Сегодня, 17:15

Букмекеры оценили шансы Черчесова провести очередной успешный матч в Лиге чемпионов

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Ференцварош».
Фото Global Look Press

3 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Станислав Черчесов с «Ференцварошем» продолжит покорять главный еврокубковый турнир. На этот раз на пути венгров — азербайджанский «Карабах». Встреча пройдет в Баку на «Азерсун Арене», она начнется в 19.00 по московскому времени. В России трансляции не будет. Главный арбитр встречи — швед Андреас Экберг.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Ференцварош

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. По их мнению, больше шансов на победу у «Карабаха», коэффициент на него — 2.12, это примерно 47% вероятности. Успех «Ференцвароша» можно взять за 3.70 (23%), ничью — за 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу венгерского клуба в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Считаете, что Черчесов не проиграет и уедет из Азербайджана с комфортным счетом? Поставьте на это за 1.72.

Эксперты не ожидают богатой голами игры, хотя у обоих клубов по семь раз за последние десять игр проходил «верх». Возьмите тотал меньше 2.5 мяча за 1.69, если согласны с аналитиками. На обратный исход котировка — 2.17.

Матч ожидается близкий, победить может любая команда — для подстраховки можно воспользоваться форой. Например, взять Ф1(0) за 1.49 или Ф2(0) за 2.60.

Станислав Черчесов. «Карабах» — «Ференцварош»: у Черчесова снова проблемный выезд?

Три наиболее вероятных точных счета в этом матче выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 8.50.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Карабах
ФК Ференцварош
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 3 1 0
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