Букмекеры оценили шансы Черчесова провести очередной успешный матч в Лиге чемпионов

3 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Станислав Черчесов с «Ференцварошем» продолжит покорять главный еврокубковый турнир. На этот раз на пути венгров — азербайджанский «Карабах». Встреча пройдет в Баку на «Азерсун Арене», она начнется в 19.00 по московскому времени. В России трансляции не будет. Главный арбитр встречи — швед Андреас Экберг.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. По их мнению, больше шансов на победу у «Карабаха», коэффициент на него — 2.12, это примерно 47% вероятности. Успех «Ференцвароша» можно взять за 3.70 (23%), ничью — за 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу венгерского клуба в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Считаете, что Черчесов не проиграет и уедет из Азербайджана с комфортным счетом? Поставьте на это за 1.72.

Эксперты не ожидают богатой голами игры, хотя у обоих клубов по семь раз за последние десять игр проходил «верх». Возьмите тотал меньше 2.5 мяча за 1.69, если согласны с аналитиками. На обратный исход котировка — 2.17.

Матч ожидается близкий, победить может любая команда — для подстраховки можно воспользоваться форой. Например, взять Ф1(0) за 1.49 или Ф2(0) за 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета в этом матче выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 8.50.