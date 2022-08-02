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«Бенфика» — «Мидтъюлланн»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтъюлланн» 2 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Бенфика».
Фото Global Look Press

2 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» сыграет с датским «Мидтъюлланном». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. В России прямой трансляции не будет. Главный судья встречи — испанец Алехандро Эрнандес.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
02 авг, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Мидтьюлланн

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железными фаворитами хозяев. Поставить на «Бенфику» можно за 1.24, это примерно 80% вероятности. Шансы у гостей мизерные — котировка 13.5 (7%), ничья идет за 6.00 (13%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6000 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 4.10.

Матч ожидается с большим преимуществом хозяев, поэтому добавить интриги можно при помощи форы. Например, Ф1(-1.5) доступна за 1.77, а Ф2(+1.5) — за 2.05.

Вариант «обе забьют» заходил в девяти из десяти прошедших матчей при участии «Мидтъюлланна», у «Бенфики» же всего три раза. Взять его можно за 2.26, обратный исход — за 1.64.

Если считаете, что в матче пройдет «верх» по угловым, можете поставить на тотал больше 9.5 за 1.70. Обратный исход идет за 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Бенфики» 2:0 за 5.50.

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Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Мидтъюлланн»

У «Мидтьюлланна» действительно мало шансов. В прошлом году «Бенфика» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и в этом должна без особых сложностей пройти квалификацию, даже несмотря на потерю главного нападающего — уругвайца Дарвина Нуньеса. Пусть датчане уже открыли сезон, но сделали они это далеко не самым удачным образом. Пропускают они много даже от равных команд, а с португальцами у них космическая разница. Поэтому наиболее вероятный вариант — крупная победа «Бенфики».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Мидтьюлланн
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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