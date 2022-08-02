«Бенфика» — «Мидтъюлланн»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2022 года
2 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» сыграет с датским «Мидтъюлланном». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. В России прямой трансляции не будет. Главный судья встречи — испанец Алехандро Эрнандес.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железными фаворитами хозяев. Поставить на «Бенфику» можно за 1.24, это примерно 80% вероятности. Шансы у гостей мизерные — котировка 13.5 (7%), ничья идет за 6.00 (13%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 6000 рублей.
Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 4.10.
Матч ожидается с большим преимуществом хозяев, поэтому добавить интриги можно при помощи форы. Например, Ф1(-1.5) доступна за 1.77, а Ф2(+1.5) — за 2.05.
Вариант «обе забьют» заходил в девяти из десяти прошедших матчей при участии «Мидтъюлланна», у «Бенфики» же всего три раза. Взять его можно за 2.26, обратный исход — за 1.64.
Если считаете, что в матче пройдет «верх» по угловым, можете поставить на тотал больше 9.5 за 1.70. Обратный исход идет за 2.08.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Бенфики» 2:0 за 5.50.
Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Мидтъюлланн»
У «Мидтьюлланна» действительно мало шансов. В прошлом году «Бенфика» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и в этом должна без особых сложностей пройти квалификацию, даже несмотря на потерю главного нападающего — уругвайца Дарвина Нуньеса. Пусть датчане уже открыли сезон, но сделали они это далеко не самым удачным образом. Пропускают они много даже от равных команд, а с португальцами у них космическая разница. Поэтому наиболее вероятный вариант — крупная победа «Бенфики».
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0