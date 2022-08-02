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«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: букмекеры оценили шансы Хайкина приблизиться к последнему раунду квалификации

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Никита Хайкин («Буде-Глимт»).
Фото Global Look Press

В Лиге чемпионов стартует третий раунд квалификации: 3 августа 2022 года норвежский «Буде-Глимт» встретится с литовским «Жальгирисом» на стадионе «Аспмира» в городе Буде. Матч начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр — Иштван Вад из Венгрии.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Жальгирис

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, чемпион Норвегии — однозначный фаворит: поставить на победу «Буде-Глимт» можно с коэффициентом 1.25, что приблизительно 79% вероятности. На успех «Жальгириса» предложена котировка 11.5 (7%). Ничья идет за 6.20 (14%).

Аналитики не сильно верят даже в то, что зелено-белые не проиграют на выезде: коэффициент на этот рынок — 4.00. Сделать эту ставку на «Буде-Глимт» можно за 1.04.

Команды прошли уже по два раунда квалификации: «Глимт» разобрался с «КИ Клаксвик» с Фарерских островов и «Линфилдом» из Северной Ирландии, «Жальгирис» — с косовским «Балкани» и шведским «Мальме». «Буде-Глимт» особенно мощно смотрелся в домашних матчах: проиграл обоим соперникам на выезде, но разгромил их при родных болельщиках.

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Первая игра с «Жальгирисом» пройдет как раз в Норвегии. Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи намекают на еще одну домашнюю победу «Глимта»:

• выигрыш 2:0 идет за 5.70;

• 1:0 — за 6.90;

• 3:0 — за 7.00.

Также доступны ставки на проход команд в следующий раунд квалификации. Эксперты снова считают, что у норвежцев более предпочтительные шансы. Выход «Буде-Глимт» оценен в 1.10, «Жальгириса» — в 7.10.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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