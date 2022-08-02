«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: букмекеры оценили шансы Хайкина приблизиться к последнему раунду квалификации
В Лиге чемпионов стартует третий раунд квалификации: 3 августа 2022 года норвежский «Буде-Глимт» встретится с литовским «Жальгирисом» на стадионе «Аспмира» в городе Буде. Матч начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр — Иштван Вад из Венгрии.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, чемпион Норвегии — однозначный фаворит: поставить на победу «Буде-Глимт» можно с коэффициентом 1.25, что приблизительно 79% вероятности. На успех «Жальгириса» предложена котировка 11.5 (7%). Ничья идет за 6.20 (14%).
Аналитики не сильно верят даже в то, что зелено-белые не проиграют на выезде: коэффициент на этот рынок — 4.00. Сделать эту ставку на «Буде-Глимт» можно за 1.04.
Команды прошли уже по два раунда квалификации: «Глимт» разобрался с «КИ Клаксвик» с Фарерских островов и «Линфилдом» из Северной Ирландии, «Жальгирис» — с косовским «Балкани» и шведским «Мальме». «Буде-Глимт» особенно мощно смотрелся в домашних матчах: проиграл обоим соперникам на выезде, но разгромил их при родных болельщиках.
Первая игра с «Жальгирисом» пройдет как раз в Норвегии. Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи намекают на еще одну домашнюю победу «Глимта»:
• выигрыш 2:0 идет за 5.70;
• 1:0 — за 6.90;
• 3:0 — за 7.00.
Также доступны ставки на проход команд в следующий раунд квалификации. Эксперты снова считают, что у норвежцев более предпочтительные шансы. Выход «Буде-Глимт» оценен в 1.10, «Жальгириса» — в 7.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0