«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: букмекеры оценили шансы Хайкина приблизиться к последнему раунду квалификации

В Лиге чемпионов стартует третий раунд квалификации: 3 августа 2022 года норвежский «Буде-Глимт» встретится с литовским «Жальгирисом» на стадионе «Аспмира» в городе Буде. Матч начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр — Иштван Вад из Венгрии.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, чемпион Норвегии — однозначный фаворит: поставить на победу «Буде-Глимт» можно с коэффициентом 1.25, что приблизительно 79% вероятности. На успех «Жальгириса» предложена котировка 11.5 (7%). Ничья идет за 6.20 (14%).

Аналитики не сильно верят даже в то, что зелено-белые не проиграют на выезде: коэффициент на этот рынок — 4.00. Сделать эту ставку на «Буде-Глимт» можно за 1.04.

Команды прошли уже по два раунда квалификации: «Глимт» разобрался с «КИ Клаксвик» с Фарерских островов и «Линфилдом» из Северной Ирландии, «Жальгирис» — с косовским «Балкани» и шведским «Мальме». «Буде-Глимт» особенно мощно смотрелся в домашних матчах: проиграл обоим соперникам на выезде, но разгромил их при родных болельщиках.

Первая игра с «Жальгирисом» пройдет как раз в Норвегии. Три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи намекают на еще одну домашнюю победу «Глимта»:

• выигрыш 2:0 идет за 5.70;

• 1:0 — за 6.90;

• 3:0 — за 7.00.

Также доступны ставки на проход команд в следующий раунд квалификации. Эксперты снова считают, что у норвежцев более предпочтительные шансы. Выход «Буде-Глимт» оценен в 1.10, «Жальгириса» — в 7.10.