10 февраля 2022 года в первом туре группового этапа хоккейного турнира Олимпиады встретятся сборные Канады и Германии. Матч между ними пройдет в Пекине на арене «Укэсун Спортс-центр», начало — в 16.10. Прямая трансляция доступна на сайте matchtv.ru.

Команда Джереми Коллитона — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Канады в основное время матча можно за 1.68 — это примерно 55% вероятности. Успех Германии оценивается коэффициентом 3.80 (25%), а ничья — 4.60 (20%).

При ставке в 1000 рублей на победу Германии потенциальная выплата составит 3800 рублей, а прибыль — 2800 рублей.

Победа Канады с учетом ОТ и буллитов оценивается коэффициентом 1.41. Аналогичный выбор в пользу сборной Германии доступен за 2.90.

Сделать ставку на то, что Германия не проиграет в основное время матча, можно за 2.10.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(-1) идет за 1.90, а Ф2(+1) — за 1.83;

· Ф1(-1.5) идет за 2.20, а Ф2(+1.5) — за 1.67;

· Ф1(-2) идет за 2.75, а Ф2(+2) — за 1.41.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.10, а ТМ 5.5 — за 1.74.

Шансы сборной Канады забить минимум трижды оцениваются коэффициентом 1.52.

Уверены, что Германия забросит более одной шайбы? ИТБ2 (1.5) идет за 1.49.

Не сомневаетесь, что обе сборные сумеют отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 1.80.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 3:3 — коэффициент 10.5.