10 февраля 2022 года в 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Лестер». Матч пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно за 1.24 — это примерно 78% вероятности. Успех «Лестер» оценивается коэффициентом 12.0 (8%), а ничья — 6.80 (14%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестер» можно выиграть 12 000 рублей в случае успеха команды Брендана Роджерса.

Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 4.30.

Ф1(-1.5) идет за 1.68, а Ф2(+1.5) — за 2.27.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 1.84, а ТМ 3.5 — за 2.03.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.66. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.22.

Шансы «Ливерпуля» забить минимум трижды оцениваются котировкой 1.75.

Поставить на гол «Лестера» можно за 1.57.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум дважды? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 4.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 4:0 — коэффициент 7.80;

· 4:1 — 8.30;

· 2:0 — 8.50.