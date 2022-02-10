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Сегодня, 11:15

«Ливерпуль» — «Лестер»: где смотреть матч 10 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Лестер» 10 февраля
Виталий Пудздрав
Патсон Дака.
Фото AFP

10 февраля 2022 года в 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Лестер». Матч пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно за 1.24 — это примерно 78% вероятности. Успех «Лестер» оценивается коэффициентом 12.0 (8%), а ничья — 6.80 (14%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестер» можно выиграть 12 000 рублей в случае успеха команды Брендана Роджерса.

Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 4.30.

Ф1(-1.5) идет за 1.68, а Ф2(+1.5) — за 2.27.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 1.84, а ТМ 3.5 — за 2.03.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.66. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.22.

Шансы «Ливерпуля» забить минимум трижды оцениваются котировкой 1.75.

Поставить на гол «Лестера» можно за 1.57.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум дважды? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 4.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 6.00.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
10 февр, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лестер

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 4:0 — коэффициент 7.80;

· 4:1 — 8.30;

· 2:0 — 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
0
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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч АПЛ 10 февраля 2022 года

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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27 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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