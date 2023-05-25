Канада — Финляндия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 25 мая 2023 года
25 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии пройдет стадия четвертьфиналов. В одном из них хозяева турнира сойдутся с Канадой. Игра пройдет на льду «Нокиа Арены» и начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 20.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев турнира больше шансов пройти в следующий раунд: поставить на триумф суоми в основное время можно с коэффициентом 2.24, что составляет около 43% вероятности. Выигрыш североамериканцев предложен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.90 (23%).
Считаете, что команды не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.
Также доступны ставки на успех любой из сборных с учетом овертайма и серии буллитов. Виктория финнов оценена в 1.75, «Кленовых листьев» — в 2.07.
Аналитики не уверены, что соперники сыграют открыто: тотал больше 5.5 гола предложен за 2.34, ТМ 5.5 — за 1.56.
При этом поставить на то, что оба коллектива отличатся как минимум по два раза, можно с привлекательным коэффициентом 1.81, обратный рынок идет за 1.94.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия
Команды сходились в финалах трех последних чемпионатов мира. Европейцы были сильнее дважды — в 2019-м (3:1) и в 2022-м (4:3 в овертайме). Между этими триумфами свое золото добыли североамериканцы — в 2021-м, но только в дополнительное время (3:2). На текущем турнире финны выглядят солиднее: заняли второе место в группе, уступив только шведам в серии буллитов (1:2) и американцам (1:4), которые победили во всех встречах. Также суоми — третьи по результативности: за семь игр настреляли 28 шайб и выдали два разгрома (по 7:1).
Канада же влетела Швейцарии (2:3), занявшей предпоследнее место в группе Норвегии (2:3, но в экстра-тайме), а Словакию одолела только в серии послематчевых бросков (2:1). Статистика противостояния тоже говорит о преимуществе финнов — они обыграли «Кленовые листья» в семи из восьми последних поединков. Вдобавок домашние трибуны наверняка добавят Финляндии сил.
Рекомендуемая ставка: победа Финляндии за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9