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Канада — Финляндия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 25 мая 2023 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия 25 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Вилле Покка (сборная Финляндии).
Фото Global Look Press

25 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии пройдет стадия четвертьфиналов. В одном из них хозяева турнира сойдутся с Канадой. Игра пройдет на льду «Нокиа Арены» и начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев турнира больше шансов пройти в следующий раунд: поставить на триумф суоми в основное время можно с коэффициентом 2.24, что составляет около 43% вероятности. Выигрыш североамериканцев предложен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.90 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.

Также доступны ставки на успех любой из сборных с учетом овертайма и серии буллитов. Виктория финнов оценена в 1.75, «Кленовых листьев» — в 2.07.

Аналитики не уверены, что соперники сыграют открыто: тотал больше 5.5 гола предложен за 2.34, ТМ 5.5 — за 1.56.

При этом поставить на то, что оба коллектива отличатся как минимум по два раза, можно с привлекательным коэффициентом 1.81, обратный рынок идет за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия

Команды сходились в финалах трех последних чемпионатов мира. Европейцы были сильнее дважды — в 2019-м (3:1) и в 2022-м (4:3 в овертайме). Между этими триумфами свое золото добыли североамериканцы — в 2021-м, но только в дополнительное время (3:2). На текущем турнире финны выглядят солиднее: заняли второе место в группе, уступив только шведам в серии буллитов (1:2) и американцам (1:4), которые победили во всех встречах. Также суоми — третьи по результативности: за семь игр настреляли 28 шайб и выдали два разгрома (по 7:1).

Канада же влетела Швейцарии (2:3), занявшей предпоследнее место в группе Норвегии (2:3, но в экстра-тайме), а Словакию одолела только в серии послематчевых бросков (2:1). Статистика противостояния тоже говорит о преимуществе финнов — они обыграли «Кленовые листья» в семи из восьми последних поединков. Вдобавок домашние трибуны наверняка добавят Финляндии сил.

Рекомендуемая ставка: победа Финляндии за 1.75.

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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 25 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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