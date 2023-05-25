«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 25 мая 2023 года
25 мая пройдет отложенный матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Стюарт Атвелл. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на викторию «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 60% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.30 (21%).
Ждете триумф фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Манчестер Юнайтед» при благоприятном итоге принесет 1600 рублей.
«Челси» проводит очень слабый сезон и занимает лишь 12-е место в чемпионате, но в домашнем поединке с «МЮ» в первом круге выковал ничью (1:1). А беспроигрышная серия лондонцев против манкунианцев насчитывает уже шесть матчей. Поставить на непоражение гостей можно за 2.35.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на преимущество хозяев:
• победа «МЮ» 2:1 дана за 8.50;
• 2:0 — за 9.00;
• успех 1:0 — тоже за 9.00.
Букмекеры ожидают яркое противостояние: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. При этом оппоненты лишь трижды за последние 10 встреч забивали хотя бы три мяча на двоих.
Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.68, «обе забьют — нет» идет за 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
Манкунианцы выглядят огромными фаворитами. Синие находятся в ужасной форме: выиграли лишь однажды за 10 последних поединков АПЛ, в которых потерпели шесть поражений. К тому же у лондонцев много травмированных, особенно в линии защиты: против «МЮ» не выйдут Бенуа Бадиашиле, Марк Кукурелья, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Нголо Канте, Мэйсон Маунт и Армандо Бройя.
«МЮ» же борется за место в Лиге чемпионов — для попадания в главный еврокубок команде Эрика тен Хага осталось набрать одно очко в оставшихся двух турах. «Красные дьяволы» отлично выступают дома: не проигрывали с сентября на протяжении уже 25 встреч, в которых лишь четыре раза закончили вничью.
Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9