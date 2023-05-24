«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Рэшфорд и компания целятся в Лигу чемпионов. Последняя преграда — парни Лэмпарда
25 мая «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Стюарт Эттуэлл. В России легально игры чемпионата Англии не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 25 мая 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet считает, что три очка достанутся «Юнайтед». Победу «красных дьяволов» оценили коэффициентом 1.63, вероятность этого исхода — 61%. Успех «Челси» предложено оформить за 5.17 (18%), ничью — за 4.38 (21%).
Пять последних игр между командами в АПЛ завершились вничью. На то, что лондонцы не уступят и в этот раз, можно поставить за 2.36.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.45. В пяти очных матчах подряд соперники не пробили «верх» по голам.
«МЮ» и «Челси» забили друг другу в трех прошлых поединках. Обмен меткими выстрелами идет за 1.65, противоположный исход — за 2.25.
Наиболее вероятный, по мнению экспертов, результат встречи — 1:1 за 8.00.
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча 32-го тура АПЛ 25 мая 2023 года
На финише АПЛ «дьяволы» еще сражаются за место в Лиге чемпионов с «Ливерпулем». В двух прошлых турах манкунианцы всухую разделали «Вулверхэмптон» (2:0) и «Борнмут» (1:0), и теперь им достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать проходку в главный еврокубок.
Парни Эрика тен Хага великолепны дома: не проигрывают уже 16 матчей, в 13 из которых праздновали успех. Все благодаря надежной обороне: при родных трибунах «Юнайтед» пропустил всего восемь раз — меньше всех в АПЛ.
Лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд (29) в последнее время молчит. Нападающий забил только четыре мяча в 12 недавних встречах. А в предыдущий раз британец обнажил голевую машину месяц назад, огорчив «Тоттенхэм» (2:2).
В списке травмированных у «МЮ» привычные лица: Донни ван де Бек, Лисандро Мартинес и Скотт Мактоминей. Правда, в мае к ним добавился полузащитник Марсель Забитцер.
Свидания с «Челси» даются «дьяволам» непросто. Коллектив тен Хага не побеждал «пенсионеров» уже три года — с февраля 2020-го. При этом пять столкновений завершились вничью, а три последних — со счетом 1:1.
Лондонцы в минувшем туре уступили в 15-й раз за сезон — отмечавшему титул «Ман Сити» (0:1). Синие обезопасили себя от вылета в чемпионшип и фактически закончили борьбу в чемпионате: сейчас они висят на 12-й строчке и точно не поднимутся выше 11-го места. Ниже первой десятки «Челси» не падал с 1996-го — 27 лет.
Команда Фрэнка Лэмпарда выступает ужасно: за 10 матчей победили лишь раз, а проиграли — шесть. Сохранить ворота сухими «Челси» было не под силу в семи поединках подряд. Выезды тоже даются плохо: лондонцы не были сильнее соперников в 11 из 13 прошлых визитов.
При этом последний месяц выкосил у Лэмпарда половину основы. В лазарете латают раны Рис Джеймс, Мэйсон Маунт, Марк Кукурелья, Нголо Канте, Бен Чилуэлл, Бенуа Бадиашиле.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
За «дьяволов» говорят несколько факторов. Команда тен Хага более мотивированна: от гарантированного места в ЛЧ ее отделяет один балл. При этом разваленный «Челси» — идеальный соперник, чтобы без проблем набрать очки. Плюс «Юнайтед» непобедим дома уже 16 матчей кряду.
Но история противостояния на стороне «Челси» — лондонцы не проигрывают манкунианцам уже шесть встреч. Да и «МЮ» в этом сезоне не блистает в атаке (42 забитых мяча): в первой половине таблицы только «Астон Вилла» отличилась реже (49).
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9