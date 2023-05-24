Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 25 мая 2023 года

«МЮ» не выигрывал у синих больше трех лет.

25 мая «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ сыграет с «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Стюарт Эттуэлл. В России легально игры чемпионата Англии не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 25 мая 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что три очка достанутся «Юнайтед». Победу «красных дьяволов» оценили коэффициентом 1.63, вероятность этого исхода — 61%. Успех «Челси» предложено оформить за 5.17 (18%), ничью — за 4.38 (21%).

Пять последних игр между командами в АПЛ завершились вничью. На то, что лондонцы не уступят и в этот раз, можно поставить за 2.36.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.45. В пяти очных матчах подряд соперники не пробили «верх» по голам.

«МЮ» и «Челси» забили друг другу в трех прошлых поединках. Обмен меткими выстрелами идет за 1.65, противоположный исход — за 2.25.

Наиболее вероятный, по мнению экспертов, результат встречи — 1:1 за 8.00.

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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча 32-го тура АПЛ 25 мая 2023 года

На финише АПЛ «дьяволы» еще сражаются за место в Лиге чемпионов с «Ливерпулем». В двух прошлых турах манкунианцы всухую разделали «Вулверхэмптон» (2:0) и «Борнмут» (1:0), и теперь им достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать проходку в главный еврокубок.

Парни Эрика тен Хага великолепны дома: не проигрывают уже 16 матчей, в 13 из которых праздновали успех. Все благодаря надежной обороне: при родных трибунах «Юнайтед» пропустил всего восемь раз — меньше всех в АПЛ.

Лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд (29) в последнее время молчит. Нападающий забил только четыре мяча в 12 недавних встречах. А в предыдущий раз британец обнажил голевую машину месяц назад, огорчив «Тоттенхэм» (2:2).

В списке травмированных у «МЮ» привычные лица: Донни ван де Бек, Лисандро Мартинес и Скотт Мактоминей. Правда, в мае к ним добавился полузащитник Марсель Забитцер.

Свидания с «Челси» даются «дьяволам» непросто. Коллектив тен Хага не побеждал «пенсионеров» уже три года — с февраля 2020-го. При этом пять столкновений завершились вничью, а три последних — со счетом 1:1.

Лондонцы в минувшем туре уступили в 15-й раз за сезон — отмечавшему титул «Ман Сити» (0:1). Синие обезопасили себя от вылета в чемпионшип и фактически закончили борьбу в чемпионате: сейчас они висят на 12-й строчке и точно не поднимутся выше 11-го места. Ниже первой десятки «Челси» не падал с 1996-го — 27 лет.

Команда Фрэнка Лэмпарда выступает ужасно: за 10 матчей победили лишь раз, а проиграли — шесть. Сохранить ворота сухими «Челси» было не под силу в семи поединках подряд. Выезды тоже даются плохо: лондонцы не были сильнее соперников в 11 из 13 прошлых визитов.

При этом последний месяц выкосил у Лэмпарда половину основы. В лазарете латают раны Рис Джеймс, Мэйсон Маунт, Марк Кукурелья, Нголо Канте, Бен Чилуэлл, Бенуа Бадиашиле.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

За «дьяволов» говорят несколько факторов. Команда тен Хага более мотивированна: от гарантированного места в ЛЧ ее отделяет один балл. При этом разваленный «Челси» — идеальный соперник, чтобы без проблем набрать очки. Плюс «Юнайтед» непобедим дома уже 16 матчей кряду.

Но история противостояния на стороне «Челси» — лондонцы не проигрывают манкунианцам уже шесть встреч. Да и «МЮ» в этом сезоне не блистает в атаке (42 забитых мяча): в первой половине таблицы только «Астон Вилла» отличилась реже (49).

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.88.

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