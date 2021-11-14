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Испания — Швеция: где смотреть матч отбора ЧМ-2022

19:15
Футболисты сборной Испании. Фото Twitter
Футболисты сборной Испании. Фото Twitter
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14 ноября Испания сыграет со Швецией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча пройдет в Севилье на городском стадионе. Трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

14.11.2021 | Испания — Швеция
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Испания — фаворит этой встречи, по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.37 — это около 70% вероятности. Успех Швеции оценивается коэффициентом 9.10 (10%), а ничья идет за 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на победу шведов потенциальная выплата составит 9100.

Ф1(-2) доступна за 3.30, а Ф2(+1) — за 1.30.

Если Испания сможет забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 1.64.

Аналогичная ставка на шведскую команду ИТБ2 (1.5) есть в линии за 5.50.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 наиболее вероятным в матче — коэффициент 5.30.

Испания — Швеция

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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