Главный матч в карьере Карпина: Россия не отдаст путевку в Катар. Прогноз на матч с Хорватией
Регламент и турнирное положение
В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.
Группа Н. Положение команд
|
И
|
О
|
М
|
1. Россия
|
9
|
22
|
19-5
|
2. Хорватия
|
9
|
20
|
20-4
|
3. Словакия
|
9
|
11
|
11-10
|
4. Словения
|
9
|
11
|
11-11
|
5. Мальта
|
9
|
5
|
9-24
|
6. Кипр
|
9
|
5
|
3-19
Когда начало матча Хорватия — Россия и где смотреть трансляцию 14 ноября
Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет Первый канал, начало трансляции — в 16.50.
Состав сборной России на матч с Хорватией
В состав сборной России для подготовки к матчу с Кипром вошли следующие футболисты:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Хорватия — Россия: прогноз и ставка на матч 14 ноября
К решающему матчу отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России подошла в качестве лидера группы Н. Для того чтобы обеспечить попадание в финальный турнир, ей достаточно не проиграть в гостях Хорватии.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Хорватию очевидным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев — 1.55, на Россию — 6.10, на ничью — 4.40.
Перед началом отборочного турнира Хорватия считалась основным претендентом на единственную прямую путевку в Катар. Сейчас команда Златко Далича переживает смену поколений и допускает осечки. «Шашечные» уступили в гостях Словении, а месяц назад сыграли вничью дома со Словакией. Этот результат и позволил сборной России стать единоличным лидером.
Матчи России и Хорватии — традиционно упорные. Все четыре официальные игры завершились вничью, причем трижды со счетом 0:0. Голы забивались только в четвертьфинале ЧМ-2018 — 2:2, когда Хорватия оказалась сильнее в серии пенальти. Был еще товарищеский матч в Ростове-на-Дону в октябре 2015-го — «Шашечные» победили со счетом 3:1.
Суммируя: Россия еще ни разу не побеждала Хорватию и забила ей только три гола за пять игр. То, что называется «максимально неудобный соперник». Особых предпосылок, что сейчас все резко изменится, нет. К счастью, нашу сборную устраивает и ничья.
Прогноз «СЭ»: будем верить, что Россия пробьется на ЧМ-2022 уже после матча в Сплите, команда Карпина не проиграет при тотал меньше 2,5 гола с хорошим коэффициентом 3.40.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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