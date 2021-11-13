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Прогнозы на спорт

Главный матч в карьере Карпина: Россия не отдаст путевку в Катар. Прогноз на матч с Хорватией

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 14:30
Хорватия — Россия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хорватия — Россия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Про 6:0 с Кипром пора забыть.
Хорватия — Россия
14 ноября сборную России ждет главный матч года. В игре с Хорватией решится, попадет команда Карпина на ЧМ-2022 напрямую или придется пробиваться через стыки. Сделайте ставку с приветственным бонусом до 1500 рублей в приложении БЕТСИТИ!
Доха. Стадион &laquo;Лусаил&raquo;, который примет матч-открытие и&nbsp;финал ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Регламент и турнирное положение

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

Группа Н. Положение команд

И

О

М

1. Россия

9

22

19-5

2. Хорватия

9

20

20-4

3. Словакия

9

11

11-10

4. Словения

9

11

11-11

5. Мальта

9

5

9-24

6. Кипр

9

5

3-19

Когда начало матча Хорватия — Россия и где смотреть трансляцию 14 ноября

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет Первый канал, начало трансляции — в 16.50.

11&nbsp;ноября. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Партнеры поздравляют Андрея Мостового с&nbsp;первым голом за&nbsp;сборную. Каким будет состав России на Хорватию? Рабинер выдвигает свою версию и разбирает игру с Кипром

Состав сборной России на матч с Хорватией

В состав сборной России для подготовки к матчу с Кипром вошли следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Сборная России забила шесть голов в&nbsp;ворота киприотов. Радость Алексея Миранчука, Федора Смолова и&nbsp;Андрея Мостового.
Никола Влашич и&nbsp;Александр Головин. «Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли русских». Реакция в Хорватии перед битвой за выход на ЧМ-2022

Хорватия — Россия: прогноз и ставка на матч 14 ноября

К решающему матчу отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России подошла в качестве лидера группы Н. Для того чтобы обеспечить попадание в финальный турнир, ей достаточно не проиграть в гостях Хорватии.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Хорватию очевидным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев — 1.55, на Россию — 6.10, на ничью — 4.40.

Перед началом отборочного турнира Хорватия считалась основным претендентом на единственную прямую путевку в Катар. Сейчас команда Златко Далича переживает смену поколений и допускает осечки. «Шашечные» уступили в гостях Словении, а месяц назад сыграли вничью дома со Словакией. Этот результат и позволил сборной России стать единоличным лидером.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Матчи России и Хорватии — традиционно упорные. Все четыре официальные игры завершились вничью, причем трижды со счетом 0:0. Голы забивались только в четвертьфинале ЧМ-2018 — 2:2, когда Хорватия оказалась сильнее в серии пенальти. Был еще товарищеский матч в Ростове-на-Дону в октябре 2015-го — «Шашечные» победили со счетом 3:1.

Суммируя: Россия еще ни разу не побеждала Хорватию и забила ей только три гола за пять игр. То, что называется «максимально неудобный соперник». Особых предпосылок, что сейчас все резко изменится, нет. К счастью, нашу сборную устраивает и ничья.

Прогноз «СЭ»: будем верить, что Россия пробьется на ЧМ-2022 уже после матча в Сплите, команда Карпина не проиграет при тотал меньше 2,5 гола с хорошим коэффициентом 3.40.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры