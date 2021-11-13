Главный матч в карьере Карпина: Россия не отдаст путевку в Катар. Прогноз на матч с Хорватией

Про 6:0 с Кипром пора забыть.

Регламент и турнирное положение

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

Группа Н. Положение команд

И О М 1. Россия 9 22 19-5 2. Хорватия 9 20 20-4 3. Словакия 9 11 11-10 4. Словения 9 11 11-11 5. Мальта 9 5 9-24 6. Кипр 9 5 3-19

Когда начало матча Хорватия — Россия и где смотреть трансляцию 14 ноября

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет Первый канал, начало трансляции — в 16.50.

Состав сборной России на матч с Хорватией

В состав сборной России для подготовки к матчу с Кипром вошли следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Хорватия — Россия: прогноз и ставка на матч 14 ноября

К решающему матчу отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России подошла в качестве лидера группы Н. Для того чтобы обеспечить попадание в финальный турнир, ей достаточно не проиграть в гостях Хорватии.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Хорватию очевидным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев — 1.55, на Россию — 6.10, на ничью — 4.40.

Перед началом отборочного турнира Хорватия считалась основным претендентом на единственную прямую путевку в Катар. Сейчас команда Златко Далича переживает смену поколений и допускает осечки. «Шашечные» уступили в гостях Словении, а месяц назад сыграли вничью дома со Словакией. Этот результат и позволил сборной России стать единоличным лидером.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Матчи России и Хорватии — традиционно упорные. Все четыре официальные игры завершились вничью, причем трижды со счетом 0:0. Голы забивались только в четвертьфинале ЧМ-2018 — 2:2, когда Хорватия оказалась сильнее в серии пенальти. Был еще товарищеский матч в Ростове-на-Дону в октябре 2015-го — «Шашечные» победили со счетом 3:1.

Суммируя: Россия еще ни разу не побеждала Хорватию и забила ей только три гола за пять игр. То, что называется «максимально неудобный соперник». Особых предпосылок, что сейчас все резко изменится, нет. К счастью, нашу сборную устраивает и ничья.

Прогноз «СЭ»: будем верить, что Россия пробьется на ЧМ-2022 уже после матча в Сплите, команда Карпина не проиграет при тотал меньше 2,5 гола с хорошим коэффициентом 3.40.

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