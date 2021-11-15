15 ноября 2021 года в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» примет «Металлург». Встреча пройдет в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», начало — в 17.00. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время матча можно за 2.17 — это примерно 44% вероятности. Успех «Металлурга» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья идет за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) доступна за 1.65, а Ф2(0) — за 2.24.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.70, а ТМ 4.5 — за 2.15.

Сделать ставку на победу «Трактора» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.67. Аналогичный исход в пользу «Металлурга» оценивается котировкой 2.20.

Шансы «Трактора» отличиться трижды или более аналитики БЕТСИТИ оценили коэффициентом 1.85.

Уверены, что «Металлург» забросит более двух шайб? Сделать ставку на ИТБ2 (2.5) можно за 2.25.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.20.