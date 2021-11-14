14 ноября в отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет с Сербией. Начнется встреча в 22.45 и пройдет на лиссабонском стадионе «Эштадиу да Луж».

14.11.2021 | Португалия — Сербия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят хозяев фаворитами этой встречи. На победу Португалии можно поставить с коэффициентом 1.55 — это примерно 62% вероятности. Ничья идет за со значением 4.40 (22%), а вот успех сборной Сербии оценивается в 6.10 (16%).

При ставке в 1000 рублей на победу Сербии потенциальная выплата составит 6100 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.45.

Ставку «Сербия не проиграет» можно взять за 2.55.

Шансы Сербии забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что Португалия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу Португалии наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.30.