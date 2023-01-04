«Интер» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 4 января 2023 года онлайн в прямом эфире
4 января в Италии состоится топ-матч — «Интер» примет «Наполи». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Симоне Содзой.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Интера» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.46, что приблизительно 41% вероятности исхода. На успех «Наполи» предложено поставить за 3.10 (32%), на ничью — за 3.40 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «нерадзурри» в случае их триумфа принесет 2460 рублей, а чистая прибыль составит 1460 рублей.
На то, что «Наполи» не проиграет, котировка — 1.59. В этом сезоне команда Лучано Спаллетти в серии А еще не уступала.
Присмотритесь к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.20 — четыре из пяти последних матчей между командами завершились «низом». ТБ 2.5 идет за 1.72.
Обмен голами доступен за 1.61, противоположный результат — за 2.32.
Будет ли назначен пенальти? Симоне Содза ставит мяч на точку в 24% матчей. Коэффициен на удар с точки — 2.55.
Эксперты считают, что в предстоящей игре наверняка отличатся Ромелу Лукаку (2.60) и Виктор Осимхен (2.90).
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2