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«Интер» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 4 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

4 января в Италии состоится топ-матч — «Интер» примет «Наполи». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Симоне Содзой.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Наполи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Интера» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.46, что приблизительно 41% вероятности исхода. На успех «Наполи» предложено поставить за 3.10 (32%), на ничью — за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «нерадзурри» в случае их триумфа принесет 2460 рублей, а чистая прибыль составит 1460 рублей.

На то, что «Наполи» не проиграет, котировка — 1.59. В этом сезоне команда Лучано Спаллетти в серии А еще не уступала.

Присмотритесь к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.20 — четыре из пяти последних матчей между командами завершились «низом». ТБ 2.5 идет за 1.72.

Обмен голами доступен за 1.61, противоположный результат — за 2.32.

Будет ли назначен пенальти? Симоне Содза ставит мяч на точку в 24% матчей. Коэффициен на удар с точки — 2.55.

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Эксперты считают, что в предстоящей игре наверняка отличатся Ромелу Лукаку (2.60) и Виктор Осимхен (2.90).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.90;

  • 2:1 в пользу «Интера» — 8.70;

  • 1:0 — 9.30.

Футбол
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 4 января 2023 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

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 6 1 2
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