4 января один из лидеров чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас». Матч 19-го тура пройдет на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тоттенхэм» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Кристал Пэлас» — за 3.70 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3700 рублей.

На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.76. Вариант Х2 идет за 1.31.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Обмен голами предложено взять за 1.75, противоположный результат — за 2.08.

Забьет ли Харри Кейн? На его точный удар коэффициент — 2.30. Также высоки шансы на гол Хын Мин Сона — 3.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» довольно нестабилен после перерыва на чемпионат мира: сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) и проиграл «Астон Вилле» (0:2). В обеих встречах «шпоры» пропустили по два мяча, а всего в АПЛ у них в пассиве уже 25 голов — худший результат в топ-5. При этом команда Конте забила уже 33 раза. Вероятно, с «Кристал Пэлас» лондонцы обменяются результативными атаками.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.