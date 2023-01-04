«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 4 января 2023 года
4 января один из лидеров чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас». Матч 19-го тура пройдет на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Главный арбитр — Майкл Оливер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тоттенхэм» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Кристал Пэлас» — за 3.70 (25%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3700 рублей.
На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.76. Вариант Х2 идет за 1.31.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
Обмен голами предложено взять за 1.75, противоположный результат — за 2.08.
Забьет ли Харри Кейн? На его точный удар коэффициент — 2.30. Также высоки шансы на гол Хын Мин Сона — 3.00.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» довольно нестабилен после перерыва на чемпионат мира: сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) и проиграл «Астон Вилле» (0:2). В обеих встречах «шпоры» пропустили по два мяча, а всего в АПЛ у них в пассиве уже 25 голов — худший результат в топ-5. При этом команда Конте забила уже 33 раза. Вероятно, с «Кристал Пэлас» лондонцы обменяются результативными атаками.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2