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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 4 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

4 января один из лидеров чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас». Матч 19-го тура пройдет на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
04 янв, 23:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Тоттенхэм» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Кристал Пэлас» — за 3.70 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3700 рублей.

На то, что хозяева не проиграют, котировка — 1.76. Вариант Х2 идет за 1.31.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Обмен голами предложено взять за 1.75, противоположный результат — за 2.08.

Забьет ли Харри Кейн? На его точный удар коэффициент — 2.30. Также высоки шансы на гол Хын Мин Сона — 3.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» довольно нестабилен после перерыва на чемпионат мира: сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) и проиграл «Астон Вилле» (0:2). В обеих встречах «шпоры» пропустили по два мяча, а всего в АПЛ у них в пассиве уже 25 голов — худший результат в топ-5. При этом команда Конте забила уже 33 раза. Вероятно, с «Кристал Пэлас» лондонцы обменяются результативными атаками.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Интер» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 4 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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