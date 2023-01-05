ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 5 января 2023 года онлайн в прямом эфире
5 января один из лидеров Западной конференции КХЛ ЦСКА в матче регулярного чемпионата встретится с худшей командой лиги «Сочи». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА-Арены», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают москвичей огромными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.19, вероятность — около 83%. Успех «Сочи» идет за 12.0 (7%), даже ничья предложена с более низкой котировкой 8.50 (10%).
Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе принесет 12 000 рублей.
Поставить на выигрыш ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.08, этот рынок на «Сочи» доступен за 8.70.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.34, Ф2(+1.5) — за 3.30;
• Ф2(-2.5) можно взять за 1.74, Ф2(+2.5) — за 2.14.
Команды трижды встречались в этом сезоне: в каждом матче армейцы без проблем обыграли соперника — 5:2, 6:0 и 4:2. Противостояние команд насчитывает 33 матча, 32 из которых выиграл ЦСКА. Поставить на то, что в предстоящей игре «Сочи» хотя бы не уступит в основное время, можно за 4.70.
Встречи команд в этом сезоне отличались результативностью: во всех трех играх команды на двоих забрасывали минимум шесть шайб. Тотал больше 5.5 гола предложен с котировкой 1.69, обратный рынок идет за 2.23.
Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 шайбы можно оформить за 1.46, ИТМ1 (3.5) — за 2.75. ИТБ2 (1.5) доступен за 1.96, ИТМ2 (1.5) — за 1.85.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу ЦСКА и тотал больше 5.5 гола оценен в 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2