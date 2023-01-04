Норвежец набрал потрясающую форму.

5 января в матче 19-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (25%), победа «Челси» — за 5.50 (15%).

Синие пока играют слабо, но если верите в то, что против «Сити» дома они соберутся и не проиграют, оформите ставку за 2.30.

Улучшить коэффициент на победу «Сити» или добавить шансов «Челси» можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.77, Ф2(-1) — за 2.12.

В пяти прошедших матчах «Челси», включая товарищеские, ни разу не было «верха» по голам. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.07.

Вариант «обе забьют» эксперты считают возможным, его оценили в 1.82.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Сити» за 7.10.

«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 5 января 2023 года

«Челси» никак не найдет себя после прихода Грэма Поттера. Перед 19-м туром команда идет на девятом месте с большим отставанием от зоны Лиги чемпионов — у идущего четвертым «МЮ» на семь баллов больше. А ведь кроме «красных дьяволов» есть еще «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Пока лондонцам тяжело думать о еврокубках.

Причина — очень слабая игра во всех турнирах. Так, в середине октября «Челси» сыграл нулевую ничью с «Брентфордом» на выезде и с тех пор не побеждал до конца декабря, когда пал «Борнмут». Серия без побед держалась пять матчей, а команда Поттера проиграла в том числе «Арсеналу» и «Ньюкаслу», поделила очки с «МЮ».

Победа над «Борнмутом» (2:0) с голами Хаверца и Маунта вселяла уверенность, что с чемпионата мира игроки «Челси» приехали в отличной форме и теперь дела поправятся. Однако уже следующий тур разочаровал — лондонцы не справились с идущим в зоне вылета «Ноттингемом» (1:1).

«Челси» очень печален — забил за прошедшие десять туров всего 12 мячей (1.2 за игру) и слабо бил по воротам (около четырех раз за матч). При этом в соперниках были команды, на которых можно было набить статистику («Брентфорд», «Ноттингем», «Астон Вилла», «Кристал Пэлас»), но «Челси» этого не сделал.

Зато «Ман Сити» чувствует себя замечательно. Команда Пепа проехалась по соперникам — вынесла «Ливерпуль» из Кубка лиги (3:2), победила «Лидс» (3:1) и лишь немного оступилась с «Эвертоном» (1:1). Главное оружие Гвардиолы, конечно, Эрлинг Холанн. Норвежец забил четыре мяча в трех играх, причем отличился в каждой из них. Вероятно, скандинав очень соскучился по футболу и теперь будет забивать каждому сопернику.

Если считаете, что он отличится и в ближайшей встрече, поставьте на гол Холанна за 1.70. На два и более мяча котировка — 4.47, на три и более — 13.4.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

«Челси» никак не придет в себя: хоть и удалось прервать серию без побед викторией над «Борнмутом», ничья с «Ноттингемом» все испортила. Лондонцы — скучные, нерезультативные и какие-то безыдейные. Напротив — Пеп Гвардиола с лучшим форвардом АПЛ. Эрлинг Холанн так сильно заждался возвращения в игру, что забивал в каждом матче после завершения ЧМ. Синие не справлялись с худшими командами и форвардами лиги, почему должны справиться с ним?

Рекомендуемая ставка: гол Холанна за 1.70.