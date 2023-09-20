«Интер Майами» — «Торонто»: прогноз на матч МЛС 21 сентября 2023 года
21 сентября в регулярном чемпионате МЛС сойдутся две худшие команды Восточной конференции — «Интер Майами» и «Торонто». Игра пройдет на стадионе DRV PNK и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — однозначные фавориты: поставить на команду Лионеля Месси можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности. Успех гостей предложен за 6.60 (14%), даже ничья идет с меньшей котировкой 5.00 (19%).
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В последний раз соперники сталкивались друг с другом в марте — «Торонто» уверенно победил на своем поле (2:0). Правда, сейчас коллектив Терри Данфилда идет со статистикой из девяти поражений в последних 10 турах чемпионата. Поставить на то, что гости хотя бы не уступят «цаплям», можно за 2.84.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи подчеркивают превосходство хозяев:
• 2:0 в пользу «Интера» — за 7.00;
• 2:1 — за 7.20;
• 1:1 — за 8.00.
В последних трех поединках с участием парней из Майами влетело как минимум четыре мяча с двух сторон. Тотал больше 3.5 гола идет за 2.26, ТМ 3.5 — за 1.63.
Рынок «обе забьют» доступен за 1.69, обратный вариант — за 2.18.
Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Торонто»
Шансы хозяев выглядят предпочтительнее: красные уступили в девяти из последних 10 игр чемпионата, а всего влетели уже 14 раз в 28 встречах. «Интер» же, несмотря на поражение в прошлом туре, набрал хорошую форму. До провала с «Атлантой» (2:5) «цапли» шли на беспроигрышной серии из 12 поединков и за это время даже завоевали Кубок лиг. Правда, уже два матча команда из Майами вынуждена обходиться без Месси, но даже при отсутствии аргентинца она выглядит сильнее.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.13.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1