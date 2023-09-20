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«Интер Майами» — «Торонто»: прогноз на матч МЛС 21 сентября 2023 года

Прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Торонто» 21 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лионель Месси («Интер Майами»).
Фото Global Look Press

21 сентября в регулярном чемпионате МЛС сойдутся две худшие команды Восточной конференции — «Интер Майами» и «Торонто». Игра пройдет на стадионе DRV PNK и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

США. МЛС. Неделя 26
21 сент, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
Торонто

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — однозначные фавориты: поставить на команду Лионеля Месси можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности. Успех гостей предложен за 6.60 (14%), даже ничья идет с меньшей котировкой 5.00 (19%).

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В последний раз соперники сталкивались друг с другом в марте — «Торонто» уверенно победил на своем поле (2:0). Правда, сейчас коллектив Терри Данфилда идет со статистикой из девяти поражений в последних 10 турах чемпионата. Поставить на то, что гости хотя бы не уступят «цаплям», можно за 2.84.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи подчеркивают превосходство хозяев:

• 2:0 в пользу «Интера» — за 7.00;

• 2:1 — за 7.20;

• 1:1 — за 8.00.

В последних трех поединках с участием парней из Майами влетело как минимум четыре мяча с двух сторон. Тотал больше 3.5 гола идет за 2.26, ТМ 3.5 — за 1.63.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.69, обратный вариант — за 2.18.

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Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Торонто»

Шансы хозяев выглядят предпочтительнее: красные уступили в девяти из последних 10 игр чемпионата, а всего влетели уже 14 раз в 28 встречах. «Интер» же, несмотря на поражение в прошлом туре, набрал хорошую форму. До провала с «Атлантой» (2:5) «цапли» шли на беспроигрышной серии из 12 поединков и за это время даже завоевали Кубок лиг. Правда, уже два матча команда из Майами вынуждена обходиться без Месси, но даже при отсутствии аргентинца она выглядит сильнее.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.13.

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«Арсенал» — ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
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Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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