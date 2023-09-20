21 сентября в регулярном чемпионате МЛС сойдутся две худшие команды Восточной конференции — «Интер Майами» и «Торонто». Игра пройдет на стадионе DRV PNK и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — однозначные фавориты: поставить на команду Лионеля Месси можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности. Успех гостей предложен за 6.60 (14%), даже ничья идет с меньшей котировкой 5.00 (19%).

Ждете триумф розовых? Ставка в 1000 рублей на «Интер» в случае выигрыша принесет 1450 рублей.

В последний раз соперники сталкивались друг с другом в марте — «Торонто» уверенно победил на своем поле (2:0). Правда, сейчас коллектив Терри Данфилда идет со статистикой из девяти поражений в последних 10 турах чемпионата. Поставить на то, что гости хотя бы не уступят «цаплям», можно за 2.84.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи подчеркивают превосходство хозяев:

• 2:0 в пользу «Интера» — за 7.00;

• 2:1 — за 7.20;

• 1:1 — за 8.00.

В последних трех поединках с участием парней из Майами влетело как минимум четыре мяча с двух сторон. Тотал больше 3.5 гола идет за 2.26, ТМ 3.5 — за 1.63.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.69, обратный вариант — за 2.18.

Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Торонто»

Шансы хозяев выглядят предпочтительнее: красные уступили в девяти из последних 10 игр чемпионата, а всего влетели уже 14 раз в 28 встречах. «Интер» же, несмотря на поражение в прошлом туре, набрал хорошую форму. До провала с «Атлантой» (2:5) «цапли» шли на беспроигрышной серии из 12 поединков и за это время даже завоевали Кубок лиг. Правда, уже два матча команда из Майами вынуждена обходиться без Месси, но даже при отсутствии аргентинца она выглядит сильнее.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.13.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!