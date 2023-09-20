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«Арсенал» — ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ 20 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press

20 сентября «Арсенал» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты на лондонском стадионе «Эмирейтс» сойдется с ПСВ. Арбитр Феликс Цвайер из Германии даст свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа B
20 сент, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСВ

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «канонирам»: поставить на триумф хозяев можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 7.40 (12%), даже раздел очков предложен с меньшей котировкой 5.20 (18%).

Команды пересекались на групповом этапе прошлого еврокубкового сезона — правда, тогда это была Лига Европы. Тогда они обменялись домашними победами, а тот успех «Арсенала» оказался единственным в четырехматчевой истории противостояния с ПСВ. Непоражение коллектива Петера Боша в предстоящем поединке идет за 3.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.00.

Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.76, рынок «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

Люк де&nbsp;Йонг (ПСВ). «Арсенал» и ПСВ второй год подряд сойдутся в еврокубках. Де Йонг не даст «Эмирейтс» заскучать

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ

Команда из Эйндховена обладает яркой атакой: в этом сезоне забивает в среднем 3,1 раза за 90 минут, а капитан Люк де Йонг настрелял уже 9+5 по системе «гол+пас» в девяти играх во всех турнирах. «Канониры» отличаются реже (средний показатель — 1,67 за встречу), но все равно не уходили без результативных действий ни в одном из шести поединков во всех турнирах. Также в четырех из шести матчей «Арсенала» заходил рынок на обмен меткими выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
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 - : -
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