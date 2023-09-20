20 сентября «Арсенал» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты на лондонском стадионе «Эмирейтс» сойдется с ПСВ. Арбитр Феликс Цвайер из Германии даст свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «канонирам»: поставить на триумф хозяев можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 7.40 (12%), даже раздел очков предложен с меньшей котировкой 5.20 (18%).

Команды пересекались на групповом этапе прошлого еврокубкового сезона — правда, тогда это была Лига Европы. Тогда они обменялись домашними победами, а тот успех «Арсенала» оказался единственным в четырехматчевой истории противостояния с ПСВ. Непоражение коллектива Петера Боша в предстоящем поединке идет за 3.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.00.

Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.76, рынок «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ

Команда из Эйндховена обладает яркой атакой: в этом сезоне забивает в среднем 3,1 раза за 90 минут, а капитан Люк де Йонг настрелял уже 9+5 по системе «гол+пас» в девяти играх во всех турнирах. «Канониры» отличаются реже (средний показатель — 1,67 за встречу), но все равно не уходили без результативных действий ни в одном из шести поединков во всех турнирах. Также в четырех из шести матчей «Арсенала» заходил рынок на обмен меткими выстрелами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.

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