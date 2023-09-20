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«Реал Сосьедад» — «Интер»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Интер» 20 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Генрих Мхитарян («Интер»).
Фото Global Look Press

20 сентября «Реал Сосьедад» впервые за 10 лет сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов — соперником басков станет финалист прошлого розыгрыша «Интер». Встреча на «Реале Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Майкла Оливера из Англии. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
20 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Интер

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на успех нерадзурри можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.35 (30%). Триумф бело-голубых предложен с котировкой 3.05 (33%).

Допускаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет 3350 рублей.

В нынешнем сезоне команда Иманоля Альгуасиля ни разу не уступила на своем поле. То, что баски продлят счастливую серию, можно взять за 1.60.

За четыре дня до выезда в Сан-Себастьян парни Симоне Индзаги низвергли «Милан» (5:1), а до этого разнесли «Фиорентину» (4:0). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Интер» обменялся результативными ударами с соперниками в половине из четырех туров чемпионата Италии, «Реал Сосьедад» — в четырех из пяти встреч ла лиги. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный вариант — за 2.05.

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В каждом матче серии А черно-синие отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча доступен за 2.34.

Победа бело-голубых с форой (0) представлена за 2.16. Если верите в нерадзурри, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.70.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 за 5.40;

  • виктория миланцев 1:0 — за 7.00;

  • выигрыш басков с тем же счетом — за 8.20.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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СКА — «Северсталь»: где смотреть матч КХЛ 20 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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