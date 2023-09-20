«Реал Сосьедад» — «Интер»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
20 сентября «Реал Сосьедад» впервые за 10 лет сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов — соперником басков станет финалист прошлого розыгрыша «Интер». Встреча на «Реале Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Майкла Оливера из Англии. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на успех нерадзурри можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.35 (30%). Триумф бело-голубых предложен с котировкой 3.05 (33%).
Допускаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет 3350 рублей.
В нынешнем сезоне команда Иманоля Альгуасиля ни разу не уступила на своем поле. То, что баски продлят счастливую серию, можно взять за 1.60.
За четыре дня до выезда в Сан-Себастьян парни Симоне Индзаги низвергли «Милан» (5:1), а до этого разнесли «Фиорентину» (4:0). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.80.
«Интер» обменялся результативными ударами с соперниками в половине из четырех туров чемпионата Италии, «Реал Сосьедад» — в четырех из пяти встреч ла лиги. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный вариант — за 2.05.
В каждом матче серии А черно-синие отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча доступен за 2.34.
Победа бело-голубых с форой (0) представлена за 2.16. Если верите в нерадзурри, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.70.
Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1