Прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

9 декабря сборная Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре встретится с финалистом прошлого турнира Хорватией. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера из Англии прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что пентакампеоны без проблем должны выходить в следующий раунд: поставить на победу «Селесао» в основное время можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «Шашечных» идет за 9.70 (9%), ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 5.00 (20%).

Ждете победу Бразилии? Ставка в 1000 рублей на успех южноамериканцев в случае успеха принесет 1380 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество команды Тите:

• победа 1:0 идет за 5.90;

• 2:0 — за 6.20;

• разгром 3:0 — за 8.30.

Бразилия и Хорватия встречались на чемпионатах мира 2006-го и 2014-го — оба матча прошли на групповом этапе и закончились победами Бразилии. Верите, что в предстоящей игре хорваты хотя бы не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 3.30.

Аналитики ждут яркий матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.15, «обе забьют — нет» идет за 1.70.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Пентакампеоны в 1/8 финала уничтожили Южную Корею (4:1) и продемонстрировали огромную мощь атаки. В нападении Бразилии выступают мировые звезды — Неймар, Винисиус, Ришарлисон, Родриго и другие. В Катаре команда неплохо себя проявляет и за четыре матча оформила уже семь голов. В отличной форме находятся лидеры «Селесао»: Ришарлисон и Винисиус оформили по три результативных действия за три матча в Катаре, Неймар — два за две игры. Хорватия же не впечатлила в 1/8: Япония вела в счете и имела шансы увеличить преимущество — нанесла 13 ударов и набрала 1.2 балла xG. Топовое нападение бразильцев может еще сильнее разбить хорватов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.52.