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Хорватия — Бразилия: прогноз на матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Бразилии Лукас Пакета и Рафинья на тренировке перед матчем с Хорватией.
Фото Global Look Press

9 декабря сборная Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре встретится с финалистом прошлого турнира Хорватией. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера из Англии прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что пентакампеоны без проблем должны выходить в следующий раунд: поставить на победу «Селесао» в основное время можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «Шашечных» идет за 9.70 (9%), ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 5.00 (20%).

Ждете победу Бразилии? Ставка в 1000 рублей на успех южноамериканцев в случае успеха принесет 1380 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество команды Тите:

• победа 1:0 идет за 5.90;

• 2:0 — за 6.20;

• разгром 3:0 — за 8.30.

Бразилия и Хорватия встречались на чемпионатах мира 2006-го и 2014-го — оба матча прошли на групповом этапе и закончились победами Бразилии. Верите, что в предстоящей игре хорваты хотя бы не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 3.30.

Аналитики ждут яркий матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.15, «обе забьют — нет» идет за 1.70.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Пентакампеоны в 1/8 финала уничтожили Южную Корею (4:1) и продемонстрировали огромную мощь атаки. В нападении Бразилии выступают мировые звезды — Неймар, Винисиус, Ришарлисон, Родриго и другие. В Катаре команда неплохо себя проявляет и за четыре матча оформила уже семь голов. В отличной форме находятся лидеры «Селесао»: Ришарлисон и Винисиус оформили по три результативных действия за три матча в Катаре, Неймар — два за две игры. Хорватия же не впечатлила в 1/8: Япония вела в счете и имела шансы увеличить преимущество — нанесла 13 ударов и набрала 1.2 балла xG. Топовое нападение бразильцев может еще сильнее разбить хорватов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.52.

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Нидерланды — Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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