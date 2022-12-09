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Нидерланды — Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Нидерландов в матче с США.
Фото Global Look Press

9 декабря в матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре встретятся Нидерланды и Аргентина. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», испанец Антонио Лаос даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев небольшими фаворитами: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 2.26, это около 43% вероятности. Успех голландцев доступен за 3.70 (26%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 3.20 (30%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3200 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• победа Аргентины 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• успех голландцев 1:0 — за 7.70.

Аналитики ждут закрытый матч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.55.

При этом команды отличались в каждом матче турнира и лишь по одному разу забивали меньше двух мячей за игру. Шанс увидеть голы от обеих сборных оценен в 2.17, «обе забьют — нет» идет за 1.69.

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Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Команды в XXI веке уже дважды встречались на чемпионатах мира и оба раза сыграли в нулевую ничью. Но в Катаре команды показывают хорошую результативность: лишь по разу каждая из сборных забила меньше двух мячей в матче. К тому же лидеры коллективов набрали отличную форму: аргентинец Лионель Месси оформил уже четыре результативных действия, а в матче с Австралией впервые в карьере отличился в плей-офф ЧМ. У Нидерландов сразу три игрока настреляли по три голевых действия — Коди Гакпо, Дензел Думфрис и Дэви Классен.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.87 (если команды забьют два мяча, случится возврат).

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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 8 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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