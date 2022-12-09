Нидерланды — Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года
9 декабря в матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре встретятся Нидерланды и Аргентина. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», испанец Антонио Лаос даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев небольшими фаворитами: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 2.26, это около 43% вероятности. Успех голландцев доступен за 3.70 (26%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 3.20 (30%).
Считаете, что команды не определят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3200 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• победа Аргентины 1:0 идет за 5.70;
• ничья 1:1 — за 6.00;
• успех голландцев 1:0 — за 7.70.
Аналитики ждут закрытый матч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.55.
При этом команды отличались в каждом матче турнира и лишь по одному разу забивали меньше двух мячей за игру. Шанс увидеть голы от обеих сборных оценен в 2.17, «обе забьют — нет» идет за 1.69.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года
Команды в XXI веке уже дважды встречались на чемпионатах мира и оба раза сыграли в нулевую ничью. Но в Катаре команды показывают хорошую результативность: лишь по разу каждая из сборных забила меньше двух мячей в матче. К тому же лидеры коллективов набрали отличную форму: аргентинец Лионель Месси оформил уже четыре результативных действия, а в матче с Австралией впервые в карьере отличился в плей-офф ЧМ. У Нидерландов сразу три игрока настреляли по три голевых действия — Коди Гакпо, Дензел Думфрис и Дэви Классен.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.87 (если команды забьют два мяча, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2