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Хорватия — Бразилия: Неймар и Ришарлисон проводят Модрича на пенсию в сборной

37-летний Лука перед началом турнира объявил, что покинет команду после ЧМ.
Евгений Коростелев
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Ришарлисон и Маркиньос.
Фото Global Look Press

9 декабря в 18.00 по московскому времени в Катаре начнется первый четвертьфинальный матч чемпионата мира. В нем сойдутся вице-чемпион 2018 года сборная Хорватии и пятикратный победитель мундиаля Бразилия. Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян. Посмотреть ее в прямом эфире можно с 17.45 мск на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен англичанин Майкл Оливер.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение южноамериканцам. На победу Бразилии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.38, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех Хорватии — за 9.70 (8%).

Считаете, что «Шашечные» повторят подвиг Камеруна и не проиграют по итогам 90 минут? Такой вариант оценен в 3.30.

Можете подстраховать европейскую сборную с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.81, Ф2(-1.5) — за 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.10. В 1/8 «Селесао» на пару с Южной Кореей забили пять мячей.

Условие «обе забьют» предлагается взять за 2.15, противоположный исход — за 1.70.

Бразильцы очень резко играют в атаке, из-за чего их соперники постоянно находятся на грани получить пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече идет за 2.70.

Килиан Мбаппе. Мбаппе может превзойти бомбардирский успех Роналдо. Достанут ли его Месси и Ришарлисон в гонке бомбардиров ЧМ?

Эксперты в 1/4 ждут голов от Неймара и Ришарлисона (2.10). За Хорватию лучшие шансы забить у Андрея Крамарича (5.00).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу Бразилии — 5.90;

  • 1:0 — 6.20;

  • 2:1 — 8.40.

Хорватия — Бразилия: прогноз и анализ матча ЧМ 9 декабря 2022 года

Главное, что нужно знать об этом противостоянии — Бразилия никогда не проигрывала Хорватии. Команды встречались четыре раза, у «Селесао» три победы и ничья. В 2018-м пентакампеоны выиграли 2:0 в товарищеской встрече (один из голов забил Неймар), в 2014-м на домашнем мундиале бразильцы благодаря дублю все того же Нея оформили успех 3:1. На ЧМ-2006 единственный мяч в ворота соперника отправил Кака, а единственная ничья случилась в 2005-м (1:1).

Сейчас Бразилия снова очень сильна. На групповом этапе обыграла Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), не позволив соперникам пробить в створ. Матч с Камеруном получился тренировочным, потому что основные игроки отдыхали (0:1), а вот в 1/8 пентакампеоны покуражились: забили Южной Корее четырежды уже к 36-й минуте и имели еще массу моментов. Один только Рафинья мог забить минимум трижды. Южноамериканцы играли очень вдохновенно и красиво — не в последнюю очередь благодаря вернувшемуся после травмы Неймару.

Харри Кейн. Кубок мира в Европе, Португалия — самая результативная команда турнира. Спецставки на ЧМ

Покажут ли бразильцы такой же мощный и яркий футбол против Хорватии? На ИТБ2 (1.5) котировка — 1.52, на ИТБ2 (2.5) — 2.65.

Хорваты протиснулись в четвертьфинал на втором ЧМ подряд. Правда, в России они играли значительно убедительнее. В Катаре же им очень много фартит: вспомнить хотя бы судьбоносные промахи Лукаку с линии вратарской в последнем туре группового турнира.

С Японией тоже было очень сложно. «Самураи» вели в счете в основное время, вполне могли забить в первом экстра-тайме, но в итоге проиграли по пенальти. Спас вратарь Ливакович, который потащил три удара с точки и трижды спас за 120 минут игрового времени. Однако постоянно выручать он не сможет, да и бразильцы будут создавать явно больше моментов, чем японцы.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бразилия

Бразилия показывает лучший футбол на турнире. Причем, в отличие от той же Франции, Тите создал именно коллектив, а не команду одного игрока. Футболисты могут достаточно безболезненно заменить друг друга, большинство готово сыграть на нескольких позициях в зависимости от схемы. Такая гибкость очень важна на подобных турнирах, как чемпионат мира.

У Хорватии и близко нет такого состава и игры, которую показывают пентакампеоны. Да, в четырех матчах «Шашечные» пропустили всего два мяча, но это больше заслуга соперников, фортуны и Ливаковича. Например, показатели xG говорят о том, что в ворота хорватов должно было влететь больше пять мячей (5.5 xG). Бразильцы как предыдущие соперники прощать не будут и восстановят справедливость.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1.5) за 2.12.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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