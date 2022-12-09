Хорватия — Бельгия: где смотреть матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
9 декабря на чемпионате мира в Катаре стартует стадия четвертьфиналов, в одном из которых финалист предыдущего турнира Хорватия сойдется с одним из главных фаворитов текущего ЧМ Бразилией. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают пентакампеонов огромными фаворитами: поставить на победу бразильцев в основное время можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш Хорватии предложен с фантастической котировкой 9.70 (9%), ничья идет за 5.00 (20%).
Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5000 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество Бразилии:
• победа южноамериканцев 2:0 идет за 5.90;
• 2:0 — за 6.20;
• разгром 3:0 — за 8.30.
В 1/8 финала команды проявили себя по-разному: хорваты сыграли вничью 1:1 с Японией и сломили соперника только в серии пенальти, бразильцы же легко разгромили Южную Корею (4:1). Аналитики полагают, что предстоящий матч тоже может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 2.15, «обе забьют — нет» идет за 1.70.
Также вы можете попробовать угадать игрока, который откроет счет в матче. По мнению аналитиков, наибольшие шансы забить первый мяч в игре у Неймара. Этот рынок доступен с котировкой 4.40. Еще эксперты верят в Ришарлисона: первый гол в матче от него можно взять за чуть большие 4.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2