9 декабря на чемпионате мира в Катаре стартует стадия четвертьфиналов, в одном из которых финалист предыдущего турнира Хорватия сойдется с одним из главных фаворитов текущего ЧМ Бразилией. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают пентакампеонов огромными фаворитами: поставить на победу бразильцев в основное время можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш Хорватии предложен с фантастической котировкой 9.70 (9%), ничья идет за 5.00 (20%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество Бразилии:

• победа южноамериканцев 2:0 идет за 5.90;

• 2:0 — за 6.20;

• разгром 3:0 — за 8.30.

В 1/8 финала команды проявили себя по-разному: хорваты сыграли вничью 1:1 с Японией и сломили соперника только в серии пенальти, бразильцы же легко разгромили Южную Корею (4:1). Аналитики полагают, что предстоящий матч тоже может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 2.15, «обе забьют — нет» идет за 1.70.

Также вы можете попробовать угадать игрока, который откроет счет в матче. По мнению аналитиков, наибольшие шансы забить первый мяч в игре у Неймара. Этот рынок доступен с котировкой 4.40. Еще эксперты верят в Ришарлисона: первый гол в матче от него можно взять за чуть большие 4.50.