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Сегодня, 15:15

Хорватия — Бельгия: где смотреть матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Хорватия — Бельгия 9 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Бразилец Винисиус Жуниор в матче с Южной Кореей.
Фото Global Look Press

9 декабря на чемпионате мира в Катаре стартует стадия четвертьфиналов, в одном из которых финалист предыдущего турнира Хорватия сойдется с одним из главных фаворитов текущего ЧМ Бразилией. Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити», стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают пентакампеонов огромными фаворитами: поставить на победу бразильцев в основное время можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш Хорватии предложен с фантастической котировкой 9.70 (9%), ничья идет за 5.00 (20%).

Ждете упорный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают гигантское преимущество Бразилии:

• победа южноамериканцев 2:0 идет за 5.90;

• 2:0 — за 6.20;

• разгром 3:0 — за 8.30.

В 1/8 финала команды проявили себя по-разному: хорваты сыграли вничью 1:1 с Японией и сломили соперника только в серии пенальти, бразильцы же легко разгромили Южную Корею (4:1). Аналитики полагают, что предстоящий матч тоже может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.

Ришарлисон и&nbsp;Маркиньос. Хорватия — Бразилия: Неймар и Ришарлисон проводят Модрича на пенсию в сборной

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 2.15, «обе забьют — нет» идет за 1.70.

Также вы можете попробовать угадать игрока, который откроет счет в матче. По мнению аналитиков, наибольшие шансы забить первый мяч в игре у Неймара. Этот рынок доступен с котировкой 4.40. Еще эксперты верят в Ришарлисона: первый гол в матче от него можно взять за чуть большие 4.50.

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Хорватия — Бразилия: прогноз на матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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