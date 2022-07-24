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«Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород» 24 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Сергей Юран, «Химки».
Фото Global Look Press

24 июля в матче второго тура РПЛ «Химки» примут «Нижний Новгород». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Рассудит встречу арбитр Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворита. На победу «Химок» можно поставить за коэффициент 2.20, это примерно 45% вероятности. На победу «Нижнего» и ничью котировки максимально близкие — 3.50 и 3.40 соответственно.

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» в случае его успеха выплата составит 3500 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.72.

Несмотря на наличие фаворита, матч все же скорее близкий, поэтому стоит подстраховаться при помощи форы — например, есть варианты Ф1(0) за 1.57 или Ф2(0) за 2.50.

В первом туре команды пропустили сами, но и соперника сухим не оставили, притом что играли они с топ-клубами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Несмотря на то что «Химки» и «Нижний» отобрали очки у «Локо» и «Зенита», «верх» они не взяли. Оформить тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.70.

«Нижний Новгород» в первом туре попал на удаление. Взять красную карточку в этой встрече можно за 2.95. Пенальти идет за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Нижний Новгород»

И «Химки», и «Нижний Новгород» в первом туре проявили себя достойнейшим образом. Команда Юрана не уступила «Зениту», вырвав ничью красивым ударом Мирзова. «Нижний» же упорно терпел атаки «Локомотива» и вытянул одно очко. Это — уже само по себе хорошая заявка на сезон. А вот в матче друг против друга напрашивается ничья. У соперников нет друг перед другом явных преимуществ, за счет которых можно добиться однозначной победы.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.40.

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ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
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Владимир Сычевой

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 3
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Крылья Советов

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ЦСКА

 2
П
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Оренбург

 2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

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Факел

 1
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Спартак

 1 0 0
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