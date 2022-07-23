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Сегодня, 19:15

Суперэкспресс с коэффициентом 65.0: голевая феерия в матчах «Сити», «Реала» и «Челси»?

Евгений Коростелев
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Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press

Топ-клубы Европы продолжают подготовку к старту сезона в своих чемпионатах. Многие из них сначала разминались на скромных соперниках, но теперь вступают в борьбу между собой. В результате в один день пройдут сразу три сумасшедших по вывеске поединка: в США «Реал» сойдется с «Барселоной», «Сити» сразится с «Баварией», а «Челси» — с «Арсеналом».

Букмекерская компания БЕТСИТИ сформировала суперэкспресс из трех этих матчей с одинаковым условием — что все шесть команд забьют больше 1.5 мяча. Повышенный коэффициент составил 65.0.

В матче «Реал» — «Барселона» аналитики считают фаворитами каталонцев. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех «Реала» — за 3.10 (30%). Индивидуальный тотал мадридцев больше 1.5 мяча оценен котировкой 1.90, у каталонцев — 1.56.

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«Сити» — небольшой лидер встречи с «Баварией». На команду Пепа Гвардиолы коэффициент 2.34, это около 42% вероятности. Триумф мюнхенцев идет за 2.55 (39%), ничья — за 4.40 (19%). ИТБ1 (1.5) можно оформить за 1.64, ИТБ2 (1.5) — за 1.71.

В лондонском дерби больше шансов победить у «Челси», считают эксперты. На синих котировка 2.45, вероятность — примерно 40%. На ничью — 3.70 (23%), на успех «Арсенала» — 2.65 (37%). На то, что команда Тухеля забьет больше одного мяча, коэффициент 2.05. На парней Артеты то же условие можно оформить за 2.16.

Если перемножить шесть коэффициентов, получится коэффициент 36.8. БЕТСИТИ же предлагает взять все эти матчи и условия за 65.0.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
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