«Динамо» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года
24 июля состоится первое в сезоне московское дерби — «Динамо» во втором туре примет вернувшееся в РПЛ «Торпедо». Игра состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.25 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение динамовцам. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности исхода. Успех «Торпедо» идет за 6.00 (13%), ничья — за 4.20 (22%).
1000 рублей магически превратится в 6000 рублей в случае ставки на гостей и их выигрыше.
На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.83, на ТМ 2.5 — 2.05.
В первом туре команды обменялись голами с соперниками — «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3). «Обе забьют» можно взять за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.88.
«Торпедо» не проиграет? Такой вариант оценен в 2.48.
Пенальти играется за 2.35, удаление — за 2.95. Например, в матче «Зенит» — «Крылья Советов» судья расщедрился и указал на точку дважды.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Динамо» 1:0 за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Торпедо»
Динамовцы в первом туре поделили очки с «Ростовом», хотя вели в счете и имели еще несколько неплохих возможностей увеличить преимущество. «Торпедо» же без шансов проиграло «Сочи» — единственный мяч автозаводцы забили благодаря автоголу. А в защите у команды творился хаос, соперник бесчинствовал в штрафной Виталия Ботнаря. Резкое и дерзкое нападение «Динамо» тоже закинет сопернику минимум пару мячей.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0