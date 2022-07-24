24 июля состоится первое в сезоне московское дерби — «Динамо» во втором туре примет вернувшееся в РПЛ «Торпедо». Игра состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.25 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение динамовцам. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности исхода. Успех «Торпедо» идет за 6.00 (13%), ничья — за 4.20 (22%).

1000 рублей магически превратится в 6000 рублей в случае ставки на гостей и их выигрыше.

На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.83, на ТМ 2.5 — 2.05.

В первом туре команды обменялись голами с соперниками — «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3). «Обе забьют» можно взять за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.88.

«Торпедо» не проиграет? Такой вариант оценен в 2.48.

Пенальти играется за 2.35, удаление — за 2.95. Например, в матче «Зенит» — «Крылья Советов» судья расщедрился и указал на точку дважды.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Динамо» 1:0 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Торпедо»

Динамовцы в первом туре поделили очки с «Ростовом», хотя вели в счете и имели еще несколько неплохих возможностей увеличить преимущество. «Торпедо» же без шансов проиграло «Сочи» — единственный мяч автозаводцы забили благодаря автоголу. А в защите у команды творился хаос, соперник бесчинствовал в штрафной Виталия Ботнаря. Резкое и дерзкое нападение «Динамо» тоже закинет сопернику минимум пару мячей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.