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«Динамо» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Торпедо» 24 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Фанаты «Динамо».
Фото Сайт ФК «Динамо»

24 июля состоится первое в сезоне московское дерби — «Динамо» во втором туре примет вернувшееся в РПЛ «Торпедо». Игра состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.25 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение динамовцам. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности исхода. Успех «Торпедо» идет за 6.00 (13%), ничья — за 4.20 (22%).

1000 рублей магически превратится в 6000 рублей в случае ставки на гостей и их выигрыше.

На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.83, на ТМ 2.5 — 2.05.

В первом туре команды обменялись голами с соперниками — «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3). «Обе забьют» можно взять за 1.92, «обе забьют — нет» — за 1.88.

«Торпедо» не проиграет? Такой вариант оценен в 2.48.

Пенальти играется за 2.35, удаление — за 2.95. Например, в матче «Зенит» — «Крылья Советов» судья расщедрился и указал на точку дважды.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Динамо» 1:0 за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Торпедо»

Динамовцы в первом туре поделили очки с «Ростовом», хотя вели в счете и имели еще несколько неплохих возможностей увеличить преимущество. «Торпедо» же без шансов проиграло «Сочи» — единственный мяч автозаводцы забили благодаря автоголу. А в защите у команды творился хаос, соперник бесчинствовал в штрафной Виталия Ботнаря. Резкое и дерзкое нападение «Динамо» тоже закинет сопернику минимум пару мячей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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«Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 24 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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