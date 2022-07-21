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Сегодня, 17:15

Эксперты оценили вероятность потери «Зенитом» очков во втором матче РПЛ подряд

Евгений Коростелев
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Игроки «Зенита» праздную гол в ворота «Химок».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» во втором туре чемпионата России ждет непростой матч с лидером турнира — самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 22 июня в 20.00 на стадионе «Газпром Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
22 июл, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что «Зенит» исправится за потерю очков с «Химками» в первом туре и на этот раз победит — поставить на этот исход можно за 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью коэффициент 5.00 (20%), на триумф «Крыльев Советов» — 7.30 (11%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5000 рублей и чистую прибыль в 4000 рублей.

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«Крылья» не испугаются чемпиона и дадут ему отпор? Вариант «гости не проиграют» доступен с вкусным коэффициентом 3.00.

Эксперты считают, что соперники сыграют очень результативно: ТБ 2.5 идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

На то, что матч завершится победой «Зенита» со счетом 1:0, 2:0 или 3:0, котировка — 2.65.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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