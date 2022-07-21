Эксперты оценили вероятность потери «Зенитом» очков во втором матче РПЛ подряд
«Зенит» во втором туре чемпионата России ждет непростой матч с лидером турнира — самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 22 июня в 20.00 на стадионе «Газпром Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что «Зенит» исправится за потерю очков с «Химками» в первом туре и на этот раз победит — поставить на этот исход можно за 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью коэффициент 5.00 (20%), на триумф «Крыльев Советов» — 7.30 (11%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5000 рублей и чистую прибыль в 4000 рублей.
«Крылья» не испугаются чемпиона и дадут ему отпор? Вариант «гости не проиграют» доступен с вкусным коэффициентом 3.00.
Эксперты считают, что соперники сыграют очень результативно: ТБ 2.5 идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.
На то, что матч завершится победой «Зенита» со счетом 1:0, 2:0 или 3:0, котировка — 2.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1