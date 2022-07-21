Эксперты оценили вероятность потери «Зенитом» очков во втором матче РПЛ подряд

«Зенит» во втором туре чемпионата России ждет непростой матч с лидером турнира — самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 22 июня в 20.00 на стадионе «Газпром Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что «Зенит» исправится за потерю очков с «Химками» в первом туре и на этот раз победит — поставить на этот исход можно за 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью коэффициент 5.00 (20%), на триумф «Крыльев Советов» — 7.30 (11%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5000 рублей и чистую прибыль в 4000 рублей.

«Крылья» не испугаются чемпиона и дадут ему отпор? Вариант «гости не проиграют» доступен с вкусным коэффициентом 3.00.

Эксперты считают, что соперники сыграют очень результативно: ТБ 2.5 идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

На то, что матч завершится победой «Зенита» со счетом 1:0, 2:0 или 3:0, котировка — 2.65.