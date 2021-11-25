25 ноября пройдут матчи 5-го тура Лиги Европы. В группе E сыграют «Галатасарай» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Неф» в Стамбуле и начнется в 20.45. Трансляция будет показана на канале «Матч! Футбол 1» в 20.35.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче не будет явного фаворита. На победу турецкой команды можно поставить с коэффициентом 2.75 — это примерно 37% вероятности. На успех клуба из Марселя можно сделать ставку с котировкой 2.55 (37%), а ничья есть за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Марселя» потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ф1(-1) идет за 4.40, а Ф2(+1) — за 1.19.

Если «Марсель» сможет забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 4.30.

Аналогичная ставка на испанскую команду ИТБ1 (2.0) есть в линии за 5.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятными следующие варианты счета:

· 1:1 — кэф 6.20;

· 0:1 — 7.30;

· 1:0 — 8.30.