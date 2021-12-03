Селихов: «Мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии матч с «Наполи»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем спасении в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«Сам не знаю, как так вышло! — приводит слова Селихова официальный сайт московского клуба. — Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк. Кстати, когда-то на сборе «Амкара» сотворил то же самое. Но тогда при повторном ударе не к штанге подтянулся, а «березку» сделал».
По словам вратаря, встреча с «Наполи» войдет в его коллекцию любимых игр.
«Мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии матч с «Наполи». Почему лучшие игры в Лиге Европы мы выдали именно с сильными командами? Никто не знает. Может, дело в том, что в чемпионате России каждый соперник настраивается на нас как на фаворита, а когда мы играли против «Наполи» и «Лестера», все, наоборот, ставили на них. Теперь у нас впереди Варшава. Без сомнения, это будет главная игра года», — сказал он.
Напомним, Селихов был признан одним из лучших футболистов игры. В одном из эпизодов, вратарь, лежа схватился руками за штангу и сделал сейв ногой.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-03-aleksandr_selikhov_match_s_napoli_voydet_v_kollektsiyu_moikh_lyubimykh_igr/
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