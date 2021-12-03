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Селихов: «Мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии матч с «Наполи»

Селихов заявил, что матч «Спартака» с «Наполи» войдет в его коллекцию любимых игр
12:34
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем спасении в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

«Сам не знаю, как так вышло! — приводит слова Селихова официальный сайт московского клуба. — Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк. Кстати, когда-то на сборе «Амкара» сотворил то же самое. Но тогда при повторном ударе не к штанге подтянулся, а «березку» сделал».

По словам вратаря, встреча с «Наполи» войдет в его коллекцию любимых игр.

«Мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии матч с «Наполи». Почему лучшие игры в Лиге Европы мы выдали именно с сильными командами? Никто не знает. Может, дело в том, что в чемпионате России каждый соперник настраивается на нас как на фаворита, а когда мы играли против «Наполи» и «Лестера», все, наоборот, ставили на них. Теперь у нас впереди Варшава. Без сомнения, это будет главная игра года», — сказал он.

Напомним, Селихов был признан одним из лучших футболистов игры. В одном из эпизодов, вратарь, лежа схватился руками за штангу и сделал сейв ногой.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-03-aleksandr_selikhov_match_s_napoli_voydet_v_kollektsiyu_moikh_lyubimykh_igr/

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Карен Саркисян все материалы автора

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