Тренер «Наполи» Спаллетти: «В России есть серьезные клубы, а еще есть «Спартак»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед матчем 14-го тура чемпионата Италии против «Лацио» на пресс-конференции еще раз прокомментировал ситуацию, произошедшую после игры со «Спартаком» (1:2) в Лиге Европы.

После той встречи главный тренер красно-белых Руй Витория хотел пожать руку Спаллетти, однако итальянский специалист демонстратино отказался это делать.

«Старсть заставляет меня меняться, но я не хочу меняться, хотя моя мама говорит, что это необходимо, — цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb. — Я работал в России, там достаточно людей и серьезных клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе. Однако есть «Спартак», который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции. Никого почему-то не волнует, что в конце матча с «Интером», все игроки «Интера» подошли ко мне, чтобы обнять».

Напомним, что 62-летний Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок России.

«Спартак» в групповом турнире Лиги Европы дважды обыграл «Наполи».