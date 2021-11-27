Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Тренер «Наполи» Спаллетти: «В России есть серьезные клубы, а еще есть «Спартак»

17:25
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед матчем 14-го тура чемпионата Италии против «Лацио» на пресс-конференции еще раз прокомментировал ситуацию, произошедшую после игры со «Спартаком» (1:2) в Лиге Европы.

После той встречи главный тренер красно-белых Руй Витория хотел пожать руку Спаллетти, однако итальянский специалист демонстратино отказался это делать.

«Старсть заставляет меня меняться, но я не хочу меняться, хотя моя мама говорит, что это необходимо, — цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb. — Я работал в России, там достаточно людей и серьезных клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе. Однако есть «Спартак», который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции. Никого почему-то не волнует, что в конце матча с «Интером», все игроки «Интера» подошли ко мне, чтобы обнять».

Напомним, что 62-летний Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок России.

«Спартак» в групповом турнире Лиги Европы дважды обыграл «Наполи».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Впавший в кому российский турист умер в Турции
10
6
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»