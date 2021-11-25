25 ноября состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы. В группе E московский «Локомотив» сыграет с римским «Лацио». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20.45. Трансляция будет показана на сайте matchtv.ru начиная с 20.15.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что в этом матче победу одержит римский «Лацио». На успех итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1.84 — это примерно 52% вероятности. Ничью можно найти в линии за 3.60 (27%). Успех «Локомотива» оценивается котировкой 4.60 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 4600 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.58, а Ф2(-1) — за 2.40.

Если «Локо» сможет забить больше одного мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 3.60.

Аналогичная ставка на римлян ИТБ2 (1.5) есть в линии за 1.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.80.