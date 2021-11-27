Болельщики «Легии» избили 12 полицейских во время матча с «Лестером»
Болельщики «Легии» избили 12 полицейских во время матча 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (1:3).
Польские фанаты хотели прорваться на трибуну к болельщикам английской команды, чтобы подраться с ними, но наткнулись на сопротивление правоохранительных органов. Семеро фанатов «Легии» были задержаны полицией.
В заключительном, 6-м туре групповой стадии Лиги Европы «Легия» на своем поле сыграет со «Спартаком». Матч состоится 9 декабря, начало — в 20.45 (мск).
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